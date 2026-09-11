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Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación en la fecha 9 del Torneo Clausura
Alianza Lima lidera la tabla acumulada de la Liga 1 2026 con 53 puntos, luego Universitario marcha segundo con 46 y, en tercer lugar, Deportivo Garcilaso con 45.
Desde este viernes 11 al domingo 13 de septiembre se realizará la novena fecha del Torneo Clausura. En cuanto al acumulado, se empiezan a emparejar algunos clubes, pues Alianza Lima se mantiene líder con 53 unidades, pero solo le ha sacado siete puntos de diferencia a Universitario de Deportes y ocho a Deportivo Garcilaso. Además, este fin de semana se realizará el clásico del fútbol peruano. Revisa acá cómo marcha la tabla general de la Liga 1 2026.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones por el clásico del Torneo Clausura
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|25
|25
|53
|2
|Universitario
|25
|15
|46
|3
|Dep. Garcilaso
|25
|12
|45
|4
|FBC Melgar
|25
|15
|42
|5
|Cusco FC
|25
|2
|42
|6
|Los Chankas
|25
|-8
|41
|7
|Cienciano
|25
|7
|40
|8
|Alianza Atlético
|25
|6
|32
|9
|Sporting Cristal
|25
|5
|32
|10
|Juan Pablo II
|26
|-14
|31
|11
|Sport Boys*
|25
|2
|30
|12
|Comerciantes Unidos
|25
|-1
|30
|13
|Atlético Grau
|25
|-5
|29
|14
|Sport Huancayo
|25
|-9
|29
|15
|CD Moquegua
|25
|-12
|25
|16
|FC Cajamarca*
|25
|-11
|25
|17
|ADT*
|25
|-12
|21
|18
|UTC*
|26
|-16
|10
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
- CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
- CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026.
- CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026.
- CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 092-CL-LFPP-2026.
- CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026.
- CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026, PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN, DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LICENCIAS.
Programación y resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura
Viernes 11 de septiembre
- UTC 1-2 Juan Pablo II
- Cusco FC vs Melgar | 7.00 p. m.
Sábado 12 de septiembre
- Los Chankas vs FC Cajamarca | 10.30 a. m.
- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo | 1.00 p. m.
- CD Moquegua vs Sporting Cristal | 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Universitario | 8.00 p. m.
Domingo 13 de septiembre
- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso | 1.00 p. m.
- Atlético Grau vs Alianza Atlético | 3.15 p. m.
Miércoles 23 de septiembre
- ADT vs Cienciano | 3.00 p. m.
¡Vamos al Circo!
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