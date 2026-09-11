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Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación en la fecha 9 del Torneo Clausura

Alianza Lima lidera la tabla acumulada de la Liga 1 2026 con 53 puntos, luego Universitario marcha segundo con 46 y, en tercer lugar, Deportivo Garcilaso con 45.

Gary Huaman
Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso marchan en la parte superior de la Liga 1.
Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso marchan en la parte superior de la Liga 1. | Foto: composición Líbero
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Desde este viernes 11 al domingo 13 de septiembre se realizará la novena fecha del Torneo Clausura. En cuanto al acumulado, se empiezan a emparejar algunos clubes, pues Alianza Lima se mantiene líder con 53 unidades, pero solo le ha sacado siete puntos de diferencia a Universitario de Deportes y ocho a Deportivo Garcilaso. Además, este fin de semana se realizará el clásico del fútbol peruano. Revisa acá cómo marcha la tabla general de la Liga 1 2026.

Alianza Lima enfrentará a Universitario en Matute por el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones por el clásico del Torneo Clausura

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima252553
2Universitario251546
3Dep. Garcilaso251245
4FBC Melgar251542
5Cusco FC25242
6Los Chankas25-841
7Cienciano25740
8Alianza Atlético25632
9Sporting Cristal25532
10Juan Pablo II26-1431
11Sport Boys*25230
12Comerciantes Unidos25-130
13Atlético Grau25-529
14Sport Huancayo25-929
15CD Moquegua25-1225
16FC Cajamarca*25-1125
17ADT*25-1221
18UTC*26-1610
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1124-2024-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
  • CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B-CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA.
  • CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026.
  • CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026.
  • CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 092-CL-LFPP-2026.
  • CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026.
  • CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026, PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN, DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LICENCIAS.

Programación y resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura

Viernes 11 de septiembre

  • UTC 1-2 Juan Pablo II
  • Cusco FC vs Melgar | 7.00 p. m.

Sábado 12 de septiembre

  • Los Chankas vs FC Cajamarca | 10.30 a. m.
  • Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo | 1.00 p. m.
  • CD Moquegua vs Sporting Cristal | 3.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Universitario | 8.00 p. m.

Domingo 13 de septiembre

  • Sport Boys vs Deportivo Garcilaso | 1.00 p. m.
  • Atlético Grau vs Alianza Atlético | 3.15 p. m.

Miércoles 23 de septiembre

  • ADT vs Cienciano | 3.00 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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