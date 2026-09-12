Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por Torneo Clausura: horario, canal y pronóstico

Todo listo para el partido de Sporting Cristal vs CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho cotejo se llevará a cabo en el estadio 25 de noviembre el próximo domingo 13 de septiembre, luego de la reprogramación ante los inconvenientes del vuelo que tuvo la delegación rimense. Este choque arranca a partir de las 10.00 am. horas locales con la transmisión de L1 MAX.

Previa del Sporting Cristal vs CD Moquegua

CD Moquegua vs. Sporting Cristal será uno de los encuentros atractivos de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar tres puntos importantes en una etapa del campeonato donde cada resultado empieza a tener mayor peso.

CD Moquegua atraviesa un momento complicado. El conjunto moqueguano ocupa la parte baja del Clausura y viene de perder 2-0 ante Cusco FC, resultado que amplió a tres partidos su racha sin conocer la victoria. Su balance en las últimas jornadas incluye también una derrota frente a Alianza Atlético, aunque anteriormente consiguió un triunfo importante ante Sport Huancayo. En casa, además, todavía busca encontrar la regularidad necesaria para hacerse fuerte y escapar de las posiciones comprometidas.

Por su parte, Sporting Cristal llega con mejores sensaciones después de golear 5-0 a Los Chankas. El equipo dirigido por Roberto Mosquera suma 13 puntos y se encuentra en la pelea por acercarse a los primeros lugares del Torneo Clausura. Sin embargo, su rendimiento como visitante representa una asignatura pendiente, por lo que el duelo en Moquegua será una nueva oportunidad para cambiar esa tendencia.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a CD Moquegua, que sorprendió al vencer 2-1 a Sporting Cristal en el Torneo Apertura. Por ello, los celestes buscarán cobrarse la revancha y demostrar que la goleada ante Los Chankas marcó un punto de inflexión, mientras que el cuadro local intentará volver a dar el golpe y sumar una victoria que le permita respirar en la tabla.

CD Moquegua anuncia su partido ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?

El partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua se juega domingo 13 de septiembre en el Estadio 25 de noviembre. Ambos equipos saldrán al campo con la necesidad de los tres puntos, por lo que se aguarda un choque de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua?

Este compromiso entre Sporting Cristal y CD Moquegua inicia a partir de las 10.00 am. horas locales. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 am.

Bolivia y Venezuela: 11.00 m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 12.00 pm.

México: 9.00 am.

España: 5.00 pm.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs CD Moquegua?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua se verá por la señal de L1 MAX. Asimismo, tienes las opciones vía streaming en los aplicativos de DGO y Movistar TV App.

Sporting Cristal llega motivado tras su última victoria de 5-0 a CD Moquegua.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs CD Moquegua

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Catriel Cabellos, Santiago González, Maxloren Castro y Michael Hoyos.

CD Moquegua: Grados, Perleche, Enciso, Lojas, Montenegro, Chipao, Ramírez, Zapata, Mejía, Lastre y Bryan Angulo.

Sporting Cristal vs CD Moquegua: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante CD Moquegua. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: