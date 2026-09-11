¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Deportivo Moquegua y dónde ver partido por el Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal visitará a Club Deportivo Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los celestes llegan con la única convicción de seguir sumando puntos para no alejarse de la pelea por el título nacional, mientras los moqueguanos buscarán imponer su localía para lograr un resultado que le permita alejarse de la zona de descenso. En esta nota repasamos los horarios confirmados en los distintos países y el canal de transmisión confirmado para presenciar EN VIVO ONLINE este emocionante encuentro.

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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 está pactado para este sábado 12 de septiembre a las 3.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio 25 de Noviembre. A continuación, te detallamos los horarios para el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 5.15 p. m.

México y Centroamérica: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 4.15 p. m.

España: 10.15 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido entre Sporting Cristal vs CD Moquegua por el Torneo Clausura 2026?

La transmisión EN VIVO ONLINE del Sporting Cristal vs CD Moquegua estará a cargo de L1 MAX y L1 Play para todo el territorio nacional, disponible en operadores como DirecTV, Movistar TV y Claro TV. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este compromiso.

Sporting Cristal vs CD Moquegua por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal vs CD Moquegua: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Sporting Cristal llega con un importante envión anímico tras golear por un contundente 5-0 a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo, dejando atrás la crisis a raíz de la agresión que sufrió Julio César Uribe y los rumores sobre su renuncia tras dicho ataque perpetrado por un presunto hincha del club.

Por su parte, CD Moquegua viene de perder por 2-0 ante Cusco FC y con la imperiosa necesidad de sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

Vale resaltar que los dirigidos por Roberto Mosquera también buscan poner fin a una racha negativa en condición de visita. Y es que los bajopontinos solo han ganado una vez fuera de casa en todo el año (2-0 ante Juan Pablo II en el Apertura), siendo uno de los peores visitantes del certamen.