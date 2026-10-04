¡La música chicha de luto! Pascual Coronado, popularmente conocido como 'Pascualillo' y 'El Rey de la Carretera Central', una figura emblemática del género tropical, dejó de existir el sábado 3 de octubre. A los 67 años, el artista perdió la batalla en su lucha contra el cáncer, enfermedad que había estado enfrentando desde 2024. Su legado musical perdurará en la memoria de sus seguidores y familia.

Murió Pascualillo Coronado, 'El Rey de la Carretera Central', a los 67 años

Su familia y la empresa promotora del artista peruano se encargaron de confirmar el fallecimiento a través de un comunicado en redes sociales, donde lo despidieron con emotivas dedicatorias.

Falleció Pascualillo Coronado, ‘El Rey de la Carretera Central’, a los 67 años.

“Promotora Sr. de Muruhuay E.I.R.L. e Inversiones Nicolás, junto a su familia y sus hijos, comunican con profundo dolor, pero con el amor y la admiración más grande que él siempre inspiró, el sensible fallecimiento de nuestro amado y entrañable Pascual Coronado, ‘Pascualillo’”, se leía en su sentido mensaje.

Recordemos que desde 2024, el cantante había estado recibiendo tratamiento por cáncer. Aunque logró vencer la enfermedad en una primera fase, esta regresó, y él continuó luchando con valentía.

Sus seres queridos indicaron que su mayor anhelo era estar cerca de sus seguidores y ser recordado por la energía que siempre mostró en el escenario. “Su único deseo era que su gente lo recordara como siempre fue: lleno de vida, entregando el alma en el escenario”, expresaron en las redes sociales.

Pascual Coronado, 'Pascualillo' deja un gran legado en la música chicha y tropical

Pascual Coronado Capcha, conocido de forma artística como Pascualillo, nació el 14 de mayo de 1959 en La Unión, provincia de Tarma, en la región Junín. A lo largo de más de cinco décadas, se destacó como cantante, compositor y arreglista, dejando una huella significativa en la música tropical peruana.

Su propuesta musical resonó con los sonidos que marcaron la vida de generaciones de oyentes de la Carretera Central. Este vínculo con el circuito artístico le valió el apodo de “Rey de la Carretera Central”, reflejando su popularidad y conexión con un público que lo acompañó en diversas etapas de su trayectoria. Las canciones y actuaciones de Pascualillo se convirtieron en un referente para muchos, consolidando su legado en la música peruana.

¿Dónde será velado?

La familia del cantante confirmó a los seguidores que podrán despedirse de él hoy, domingo 4 de octubre, desde las 10 de la mañana. El velorio se realiza en el local Angaray, situado en la entrada de Horacio Zevallos, en la Carretera Central, un lugar que guarda una estrecha relación con la trayectoria de años y el éxito del artista.