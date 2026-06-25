Austin Palao establece una nueva tendencia con el lanzamiento de su sencillo 'Textos'

Austin Palao continúa su camino en la música, una de sus grandes pasiones, con el reciente lanzamiento de 'Textos', su nuevo sencillo. La canción aborda las emociones tras una ruptura y el proceso de reconexión con uno mismo.

'Textos' refuerza la propuesta urbana de Austin Palao. El sencillo se compone de ritmos contemporáneos y letras sinceras, en línea con sus trabajos anteriores. El tema resonará con muchos, ya que todos hemos enfrentado momentos desafiantes en el amor y la necesidad de cerrar capítulos.

"Esta canción es totalmente real y orgánica; pues todos en algún momento hemos estado en un punto donde sentimos que dimos el ciento por ciento en una relación y no fuimos valorados. 'Textos' habla de las emociones y las decisiones que tomamos al dejar de contestar, cerrar la puerta y darte cuenta que eres una persona valiosa", comentó Austin tras lanzar 'Textos' en plataformas digitales.

'Textos' ha ganado viralidad en redes, con un videoclip que demuestra el desarrollo artístico y la madurez de Austin Palao como cantante urbano y refuerza su conexión con la audiencia.

"'Textos' lleva un mensaje para todos los que atraviesan situaciones difíciles en el amor, pero siempre recalcando que debemos tener amor propio y debemos empezar por sentirnos felices", añadió Austin.

La carrera de Austin Palao ha alcanzado gran éxito en Chile desde su participación en el programa 'Ganar o servir'. Allí fue uno de los favoritos del público y recibió múltiples oportunidades, incluida una invitación a la Teletón en 2024.

Además, su trayectoria musical le ha valido premios como 'Artista Tendencia' en los Premios Heat y 'Artista musical' en los Premios Ícono.

'Textos' está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube.