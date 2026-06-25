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Austin Palao establece una nueva tendencia con el lanzamiento de su sencillo 'Textos'

Austin Palao lanza 'Textos', su nuevo sencillo que explora emociones tras una ruptura y la reconexión con uno mismo. La canción se alinea con su estilo urbano genuino y contemporáneo.

Redacción Líbero Tendencias
Austin Palao lanza su nuevo sencillo 'Textos', una canción que refleja las emociones de una ruptura amorosa y la búsqueda del amor propio tras cerrar ciclos difíciles.
Austin Palao lanza su nuevo sencillo 'Textos', una canción que refleja las emociones de una ruptura amorosa y la búsqueda del amor propio tras cerrar ciclos difíciles. | Foto: Difusión
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Austin Palao continúa su camino en la música, una de sus grandes pasiones, con el reciente lanzamiento de 'Textos', su nuevo sencillo. La canción aborda las emociones tras una ruptura y el proceso de reconexión con uno mismo.

'Textos' refuerza la propuesta urbana de Austin Palao. El sencillo se compone de ritmos contemporáneos y letras sinceras, en línea con sus trabajos anteriores. El tema resonará con muchos, ya que todos hemos enfrentado momentos desafiantes en el amor y la necesidad de cerrar capítulos.

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"Esta canción es totalmente real y orgánica; pues todos en algún momento hemos estado en un punto donde sentimos que dimos el ciento por ciento en una relación y no fuimos valorados. 'Textos' habla de las emociones y las decisiones que tomamos al dejar de contestar, cerrar la puerta y darte cuenta que eres una persona valiosa", comentó Austin tras lanzar 'Textos' en plataformas digitales.

'Textos' ha ganado viralidad en redes, con un videoclip que demuestra el desarrollo artístico y la madurez de Austin Palao como cantante urbano y refuerza su conexión con la audiencia.

"'Textos' lleva un mensaje para todos los que atraviesan situaciones difíciles en el amor, pero siempre recalcando que debemos tener amor propio y debemos empezar por sentirnos felices", añadió Austin.

La carrera de Austin Palao ha alcanzado gran éxito en Chile desde su participación en el programa 'Ganar o servir'. Allí fue uno de los favoritos del público y recibió múltiples oportunidades, incluida una invitación a la Teletón en 2024.

Además, su trayectoria musical le ha valido premios como 'Artista Tendencia' en los Premios Heat y 'Artista musical' en los Premios Ícono.

'Textos' está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube.

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