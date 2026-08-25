Dolly Parton, la leyenda de la música country, MUERE a los 80 años
La sensible muerte de la compositora de 'I Will Always Love You', 'Jolene' y '9 to 5', Dolly Parton, fue confirmada por su Sobrino en las redes sociales.
¡Lamentable pérdida! Dolly Parton, reconocida como una de las figuras más emblemáticas de la música country y admirada por su labor artística y filantrópica, ha fallecido a los 80 años. La noticia fue compartida por su sobrino, Brian Seaver, a través de sus redes sociales.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: ICE realiza ARRESTOS de haitianos en Springfield y les exigen ponerse tobilleras electrónicas
Dolly Parton, la leyenda de la música country, falleció a los 80 años
Dolly Parton, la talentosa cantante y compositora estadounidense, dejó de existir el martes 25 de agosto de 2026, a los 80 años. A lo largo de su trayectoria, logró vender más de 160 millones de álbumes, consolidándose como una de las artistas más influyentes de la música a nivel global. La triste noticia fue anunciada por su pariente mediante un video publicado en Instagram.
Dolly Parton, la leyenda de la música country, falleció a los 80 años.
En su mensaje, expresó su sentir: "Me imaginaba la gravedad de este momento, pero no lo había sentido de verdad hasta ahora. Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza", señaló. Asimismo, evidenció su orgullo frente al legado absoluto de su tía y una profunda tristeza por su partida.
Dolly Parton, una vida deja grandes músicas que marcaron un antes y después
Dolly Parton, reconocida por su excepcional talento, logró escribir dos de las canciones más emblemáticas del siglo XX, ‘Jolene’ e ‘I Will Always Love You’, en un solo día. Su estilo compositivo se distingue por una narrativa vívida, una profunda carga emocional y una melodía poderosa, todo ello interpretado con una claridad notable.
A lo largo de su carrera, que abarcó un extenso repertorio de cientos de canciones, alcanzó un impresionante récord de 25 sencillos en el primer lugar de las listas de música country en Estados Unidos y 47 álbumes en el Top 10 del género. Además, hizo su entrada en las listas de éxitos pop con "9 to 5", que alcanzó el número 1 en 1980.
Parton también combinó su trayectoria musical con una exitosa carrera actoral, recibiendo dos nominaciones al Globo de Oro por sus interpretaciones.
- 1
EVACÚAN un Walmart en EE. UU. por ALERTA de bomba y tirador activo: esto revelan las autoridades sobre el incidente hoy
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ofrece PAGAR EL SEGURO a policías locales que participen en esta acción, ¿qué cubrirían?
- 3
ALERTA MÁXIMA en Walmart, Target y Kroger: anuncian el RETIRO del mercado de este producto; 40,000 frascos DESECHADOS por esta razón
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90