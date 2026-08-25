¡Lamentable pérdida! Dolly Parton, reconocida como una de las figuras más emblemáticas de la música country y admirada por su labor artística y filantrópica, ha fallecido a los 80 años. La noticia fue compartida por su sobrino, Brian Seaver, a través de sus redes sociales.

Dolly Parton, la leyenda de la música country, falleció a los 80 años

Dolly Parton, la talentosa cantante y compositora estadounidense, dejó de existir el martes 25 de agosto de 2026, a los 80 años. A lo largo de su trayectoria, logró vender más de 160 millones de álbumes, consolidándose como una de las artistas más influyentes de la música a nivel global. La triste noticia fue anunciada por su pariente mediante un video publicado en Instagram.

Dolly Parton, la leyenda de la música country, falleció a los 80 años.

En su mensaje, expresó su sentir: "Me imaginaba la gravedad de este momento, pero no lo había sentido de verdad hasta ahora. Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza", señaló. Asimismo, evidenció su orgullo frente al legado absoluto de su tía y una profunda tristeza por su partida.

Dolly Parton, una vida deja grandes músicas que marcaron un antes y después

Dolly Parton, reconocida por su excepcional talento, logró escribir dos de las canciones más emblemáticas del siglo XX, ‘Jolene’ e ‘I Will Always Love You’, en un solo día. Su estilo compositivo se distingue por una narrativa vívida, una profunda carga emocional y una melodía poderosa, todo ello interpretado con una claridad notable.

A lo largo de su carrera, que abarcó un extenso repertorio de cientos de canciones, alcanzó un impresionante récord de 25 sencillos en el primer lugar de las listas de música country en Estados Unidos y 47 álbumes en el Top 10 del género. Además, hizo su entrada en las listas de éxitos pop con "9 to 5", que alcanzó el número 1 en 1980.

Parton también combinó su trayectoria musical con una exitosa carrera actoral, recibiendo dos nominaciones al Globo de Oro por sus interpretaciones.