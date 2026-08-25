¡Atención! El 24 de agosto, la esposa de un soldado estadounidense que se encuentra en servicio activo terminó deportada a su país de origen, Honduras, tras un reciente operativo migratorio. Esta información fue confirmada tanto por su familia como por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Ya no puede regresar al país americano?

Walmart: esposa de un soldado texano en servicio activo termina arrestada y deportada a Honduras

Cristy Maryori Villafranca-Trejo se ha convertido en, al menos, la séptima esposa o madre de un integrante del servicio militar estadounidense en activo que está siendo deportada de EE. UU. bajo la política migratoria restrictiva implementada por Donald Trump, tal como confirmó el medio CHRON y otros portales.

Walmart: esposa de un soldado texano en servicio activo termina detenida y deportada a Honduras.

Según informes sobre este caso, el sargento Hedar Leonel Turcios Juárez, esposo de Villafranca-Trejo, se encuentra enfrentando serias dificultades para cumplir con sus obligaciones militares desde la detención de su esposa el 11 de julio, ocurrida cerca de un Walmart en Fort Bliss, Texas, donde se encuentra destinado.

Desde allí, ha asumido la responsabilidad de cuidar a su hija de seis años sin el apoyo de su pareja. En lugar de realizar su entrenamiento matutino, lleva a su hija a la escuela, y ha tenido que posponer un traslado previsto a otra base. "No sé si podré continuar con esto", expresó Turcios Juárez al medio AP en relación con su carrera en el Ejército.

"Debo elaborar un plan que me permita cumplir con mis responsabilidades militares y, al mismo tiempo, cuidar de mi familia", añadió. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó la deportación de Villafranca-Trejo, asegurando que se le otorgó "el debido proceso".

Bajo este contexto, es importante saber que la agencia de noticias Associated Press ya ha documentado más de 50 casos en los que familiares directos de militares han sido detenidos en centros de inmigración tras la eliminación de las protecciones que antes beneficiaban a estas familias.

Mujer, Villafranca-Trejo, no tenía antecedentes penales, pero terminó deportada

Villafranca-Trejo, quien ingresó a EE. UU. en 2016 a los 18 años y no cuenta con antecedentes penales, recibió en 2017 una orden de deportación definitiva emitida por un juez de inmigración tras no presentarse a una audiencia. El DHS informó que su esposo afirmó que ella no fue notificada sobre dicha audiencia y que se enteró de la orden de deportación al solicitar su tarjeta de residencia permanente después de casarse en 2022.

Por otro lado, Turcios Juárez, originario de Honduras, se convirtió en ciudadano estadounidense en 2024 tras enlistarse en las fuerzas armadas dos años antes. La solicitud de Villafranca-Trejo para reabrir su caso fue rechazada en mayo y su apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración aún está pendiente, según su abogado. Además, lleva cerca de un año esperando una respuesta sobre su solicitud de permiso militar provisional.