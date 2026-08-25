Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizó una operación masiva en la región de Washington, D.C., que resultó en la detención de más de 1.000 inmigrantes indocumentados. Fuentes federales señalaron que esta acción ha sido una de las más efectivas realizadas por la agencia hasta el momento. AQUÍ más detalles.

ICE arresta discretamente a más de 1.000 ilegales en reciente operación en Washington D.C.

Fox News compartió información inédita sobre este último operativo en Washington, D.C., en el que se produjo el arresto inmediato de 1.328 inmigrantes indocumentados, a manos de los agentes de ICE, en un periodo de 14 días, específicamente en Virginia y Maryland, estados que implementan políticas de santuario.

Según los informes, de los detenidos, cerca de 400 contaban con antecedentes penales o enfrentaban cargos pendientes, incluyendo un ciudadano salvadoreño buscado por asesinato en Richmond, Virginia. Otros delitos asociados a los arrestados abarcan violación, agresión sexual, secuestro, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, robo e intento de asesinato.

ICE detuvo a más de 1.000 ilegales en reciente operación en Washington D.C. / Foto Cortesía del Departamento de Seguridad Nacional.

Durante esta operación, la cual fue denominada como "Operación Comunidad Segura - Washington, DC", también se arrestó a miembros de organizaciones terroristas como MS-13, Tren de Aragua y la pandilla Calle 18.

Este despliegue se produce en un contexto donde Maryland y Virginia, especialmente el condado de Fairfax, registraron un aumento notable en delitos vinculados a inmigrantes ilegales, incluyendo actos violentos y sexuales.

¿Cuál fue el pronunciamiento tras este operativo?

Con relación a esta situación y las últimas detenciones, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, enfatizó que el personal de ICE trabaja incansablemente para expulsar a inmigrantes peligrosos del país.

En sus recientes declaraciones al medio en mención, destacó que en solo dos semanas se arrestó a agresores sexuales, secuestradores y miembros de pandillas. Mullin criticó a los políticos que apoyan las leyes de santuario, afirmando que su administración prioriza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

"Al arrestar y expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestras comunidades, lograremos que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro", sentenció.