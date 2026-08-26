GRAN NOTICIA, inmigrantes en EE. UU.: este estado, epicentro de la inmigración, PROHÍBE A LA POLICÍA local colaborar con ICE en casos migratorios civiles

Nueva York puso en vigor este martes una nueva ley que restringe la participación de las fuerzas policiales locales en acciones vinculadas exclusivamente con la aplicación de las leyes de inmigración civil. La medida busca evitar que los cuerpos de seguridad estatales sean utilizados para ampliar las deportaciones impulsadas por la administración de Donald Trump y, al mismo tiempo, reforzar la confianza de las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. La información fue reportada por N+ Univision.

Nueva York veta la cooperación entre la policía local y ICE en casos migratorios civiles

La legislación, denominada “Policía local, crímenes locales”, establece que los departamentos policiales de Nueva York no deberán intervenir en operativos federales vinculados exclusivamente con infracciones migratorias civiles. La gobernadora Kathy Hochul defendió la norma y sostuvo que la principal tarea de los agentes locales debe ser combatir los delitos y atender las emergencias de sus comunidades, en lugar de participar en acciones de ICE relacionadas con deportaciones.

Hochul cuestionó especialmente que la policía pueda terminar involucrada en operativos migratorios en espacios como escuelas, iglesias o comercios. “Queremos que nuestros policías estén libres para responder a casos en los que una persona rompe la ley”, afirmó la gobernadora, según N+ Univision.

El debate tiene especial relevancia para los inmigrantes en Estados Unidos, incluidos los indocumentados, debido al temor de que acudir a la policía pueda generar consecuencias migratorias. Para las autoridades de Nueva York, mantener separadas las funciones de la policía local de la aplicación federal de las leyes de inmigración permite preservar la seguridad y fortalecer la cooperación ciudadana.

Inmigrantes indocumentados y su confianza en la policía de Nueva York

Uno de los principales argumentos a favor de la ley es que la colaboración entre la policía local y ICE podría afectar la confianza de las comunidades inmigrantes. Si una persona teme ser detenida por motivos migratorios al denunciar un delito, podría decidir no acudir a las autoridades.

Brendan Cox, jefe de Policía de Albany, destacó la importancia de mantener ese vínculo. “Cuando se rompe la confianza y los residentes temen llamar a la policía, las víctimas se callan, los testigos no hablan... todos estamos menos seguros”, señaló, de acuerdo con N+ Univision.

Cox también indicó que, desde que comenzó su carrera policial en 1994, el Departamento de Policía de Albany no se había encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración civil.

La normativa también enfrenta críticas en algunos sectores de Nueva York. La gobernadora sostuvo que 60 de los 62 condados del estado ya aplican, en la práctica, sus disposiciones y señaló que la ley ha superado distintos cuestionamientos judiciales. Sin embargo, el condado de Nassau figura entre los principales opositores. Su líder, Bruce Blakeman, republicano y aliado de Trump, ha expresado su rechazo a la medida.

El enfrentamiento refleja una disputa más amplia entre Nueva York y el Gobierno federal sobre el papel que deben asumir las policías locales frente a la política migratoria de Estados Unidos. Mientras Washington busca reforzar las deportaciones, el estado sostiene que sus agentes deben priorizar la investigación de delitos y la seguridad de todos los residentes, independientemente de su situación migratoria.