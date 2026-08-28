ALERTA MÁXIMA para inmigrantes por SEGUNDO VUELO en marcha: drástico cambio migratorio en EE. UU. afecta el destino de miles de HAITIANOS

Estados Unidos trasladó a Haití a cerca de 50 personas en un segundo vuelo de deportación, en un contexto marcado por los cambios en las políticas migratorias y el fin del TPS (Estatus de Protección Temporal), que dejó a miles de haitianos sin esta protección migratoria. El avión aterrizó este jueves en Cap-Haïtien y, según información citada por la Agencia EFE, entre los deportados viajaban familias y menores de edad, incluido un niño de tan solo un año nacido en Estados Unidos.

EE. UU. envía a Haití su segundo vuelo de deportados tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS)

El vuelo llegó a Cap-Haïtien a las 11:41, hora local (15:41 GMT), de acuerdo con el monitoreo realizado por ICE Flight Monitor, una iniciativa de Human Rights First dedicada a seguir los vuelos de deportación.

La Agencia EFE informó que este es el segundo traslado de deportados a Haití desde que, en julio, terminó el TPS que protegía de la expulsión a más de 300.000 haitianos. El primer vuelo se realizó una semana antes y transportó a más de 150 personas.

El cambio representa una modificación importante respecto al ritmo que mantenía Estados Unidos. Según ICE Flight Monitor, antes de agosto los vuelos de remoción hacia Haití se realizaban aproximadamente una vez al mes. Además, documentos citados por The New York Times indican que la Administración de Donald Trump pretende aumentar la frecuencia a un vuelo semanal. De concretarse, cientos de inmigrantes en Estados Unidos podrían ser enviados a Haití cada mes.

La intensificación de estas operaciones se produce mientras el Gobierno estadounidense registra un fuerte aumento de las detenciones migratorias. En julio se contabilizaron alrededor de 51.000 detenciones, según el informe citado por EFE.

El fin del TPS cambia el panorama para los inmigrantes haitianos

El Estatus de Protección Temporal (TPS) protegía a más de 300.000 haitianos en Estados Unidos de la deportación, debido a la situación de inseguridad y la crisis que atravesaba su país de origen. Sin embargo, en junio, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló la decisión de la Administración Trump de poner fin a esta protección. El Gobierno sostuvo que las condiciones en Haití habían mejorado lo suficiente como para justificar la eliminación del beneficio.

Sin embargo, la situación sobre el terreno continúa siendo motivo de preocupación para organizaciones civiles y organismos internacionales. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas citados por la Agencia EFE, al menos 2.310 personas murieron en Haití durante los primeros cinco meses del año como consecuencia de la violencia.

Las organizaciones humanitarias también advierten que los haitianos deportados regresan a un país sumido en una grave crisis de seguridad. En Puerto Príncipe, las bandas armadas controlan cerca del 90 % del área metropolitana, según datos recogidos en el informe.

Para los inmigrantes haitianos que permanecían en Estados Unidos bajo el TPS, este cambio supone un escenario de mayor incertidumbre. El aumento de los vuelos hacia Haití podría acelerar las deportaciones y modificar drásticamente el futuro migratorio de miles de personas que, hasta hace poco, contaban con protección temporal.