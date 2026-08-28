ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en ESTE ESTADO de EE. UU.: ICE supera en pocos meses el total de DETENCIONES de 2024 y 2025 combinados

La situación migratoria en Estados Unidos vuelve a generar preocupación, esta vez en Maine, donde las detenciones de inmigrantes realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entre enero y julio de 2026 ya superaron el total registrado durante 2024 y 2025 en conjunto.

Un informe de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC), citado por la Agencia EFE, revela, además, que la mayoría de los afectados son hombres de entre 25 y 44 años, procedentes principalmente de África y Latinoamérica.

ICE ha detenido este año en Maine a más inmigrantes que en 2024 y 2025 juntos

Según el análisis elaborado por MIRC a partir de información reciente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 482 personas fueron detenidas por ICE en Maine hasta el 31 de julio de 2026. La cifra representa un incremento considerable respecto de los 168 arrestos registrados en 2024 y los 313 contabilizados en 2025.

Los datos también muestran una expansión territorial de las operaciones migratorias. En 2024, ICE realizó detenciones en 20 municipios de Maine; en 2025, la cifra aumentó a 31 localidades, donde se registraron 308 arrestos. Durante los primeros siete meses de 2026, la agencia ya había operado en 50 municipios y acumulaba un total de 482 detenciones.

El informe señala que el 68,4 % de los detenidos son hombres de entre 25 y 44 años, mientras que los hombres representan el 93,2 % del total. Además, el 98 % de las personas arrestadas durante el periodo analizado no tenía ninguna condena penal.

El 13 de julio, agentes de ICE mataron a tiros al migrante Johan Sebastian Durán durante un operativo en Biddeford, Maine.

Las detenciones se produjeron principalmente en la vía pública, aunque también se registraron casos en oficinas del ICE, incluso cuando los inmigrantes acudían a citas relacionadas con sus procesos migratorios en Estados Unidos.

Los datos más recientes del DHS, obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación (DDP) y analizados por MIRC, abarcan las operaciones de ICE realizadas entre el 3 de marzo y el 6 de agosto de 2026.

Inmigrantes indocumentados y personas de color, los más afectados por ICE

El origen de las personas detenidas evidencia el impacto de estas operaciones en comunidades migrantes procedentes de distintos países de África y Latinoamérica. Entre 2024 y el 31 de julio de 2026, los principales países de origen fueron Angola, con 250 detenidos; Ecuador, con 136; la República Democrática del Congo, con 86; Guatemala, con 71; Honduras, con 43; Congo, con 33; República Dominicana, con 32; Ruanda, con 28; México, con 28, y El Salvador, con 27.

Rubén Torres, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, cuestionó el criterio utilizado para las detenciones. En declaraciones recogidas por la Agencia EFE, afirmó: "Esto lo que demuestra es que en uno de los estados más blancos de EE.UU., la gente que está siendo detenida es gente de color".

Torres también sostuvo que existe una política migratoria basada en cuotas y no necesariamente en antecedentes o evaluaciones relacionadas con la seguridad pública. "La política que hemos visto es la de usar cuotas en lugar de usar algún récord o investigación sobre problemas o causas de riesgo a la seguridad pública, y eso lo demuestra que el 98 % de los arrestados no han sido convictas de un crimen", dijo a EFE.

El representante de MIRC advirtió además sobre el impacto que esta política tiene en las comunidades migrantes. Según explicó a la Agencia EFE, las medidas impulsadas durante la Administración del presidente Donald Trump han generado "miedo en la comunidad a lo que puede pasar, y lo que puede pasar para algunos es la muerte".

La preocupación aumentó tras el operativo realizado el pasado 13 de julio en Biddeford, Maine, durante el cual agentes del ICE dispararon contra el migrante colombiano Johan Sebastian Durán, quien, según la información citada, no era el objetivo de la operación.