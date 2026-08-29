El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está a punto de implementar una innovadora e inesperada herramienta en su estrategia de deportación masiva: una flota de perros robot, desarrollados en Massachusetts.

Con esta nueva tecnología se busca optimizar los procesos de control y vigilancia en las operaciones de inmigración, marcando un avance en el uso de la robótica en tareas de seguridad.

ICE utilizará perros robot de Boston Dynamics en próximos operativos

Según informes de la prensa internacional y las propias autoridades, los robots Spot, desarrollados por Boston Dynamics, se encuentran diseñados para realizar tareas en entornos que representan un riesgo para los seres humanos.

ICE utilizará perros robot de Boston Dynamics en próximos operativos migratorios / Telemundo.

Su aplicación abarca desde la detección de gases tóxicos hasta operaciones de búsqueda y rescate, así como la investigación de paquetes sospechosos.

Recientemente, un portavoz de Boston Dynamics resaltó en un comunicado que la empresa suministra sus productos a diversas agencias gubernamentales y organizaciones de seguridad pública, enfatizando que estos robots tienen como objetivo proteger a las personas y asistir a los servicios de emergencia en la evaluación de situaciones peligrosas.

Asimismo, se reveló que cualquier uso de los robots como armas está estrictamente prohibido. Bajo este contexto, ahora la agencia ICE ha realizado un pedido por US$2.000.000 para adquirir estos dispositivos, aunque aún no se ha especificado la fecha de su implementación. Esta tecnología también es utilizada por el Servicio Secreto en sus operativos.

¿Qué más se sabe sobre la implementación de los perros robot?

ICE tiene previsto invertir en la adquisición de perros robot Spot, fabricados por Boston Dynamics. Este contrato tiene como objetivo principal el uso de estos dispositivos de manera remota para inspeccionar zonas peligrosas, inestables o de difícil acceso antes de que los agentes ingresen a dichos lugares.

Por su parte, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han aclarado que estos robots no están destinados a la detención o arresto directo de inmigrantes.