- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Programación Liga 1
- Tabla acumulada
- Fichajes Vóley
TRAGEDIA en el estacionamiento de un Walmart: un hombre tras las rejas y una víctima en ESTADO CRÍTICO tras tiroteo en Eden
Un hombre fue detenido tras un tiroteo el jueves en el estacionamiento de un Walmart en Eden. La Policía respondió al reporte de disparos a las 18:24.
Un hombre fue detenido tras un tiroteo ocurrido el jueves en el estacionamiento de un Walmart en Eden, Carolina del Norte, que dejó a una persona gravemente herida. Según información difundida por FOX 8 News, la víctima permanece en estado crítico, mientras que el presunto responsable enfrenta cargos y continúa bajo custodia policial.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en ESTE ESTADO de EE. UU.: ICE supera en pocos meses el total de DETENCIONES de 2024 y 2025 combinados
Tiroteo en Walmart de Eden deja a una persona en estado crítico
El incidente ocurrió alrededor de las 6:24 p. m. del jueves, cuando agentes del Departamento de Policía de Eden acudieron al estacionamiento de Walmart tras recibir un reporte de disparos.
Solo seis minutos después, las autoridades recibieron un reporte sobre una persona herida de bala en la Universidad de Carolina del Norte en Rockingham. Los agentes acudieron a ambos lugares y, tras las primeras investigaciones, determinaron que los dos incidentes estaban relacionados. Según informó FOX 8 News, la víctima del tiroteo ocurrido en Walmart permanece en estado crítico.
Sospechoso del tiroteo en Walmart de Eden fue detenido
Los investigadores identificaron a Tahj Jaquan Thomas como el principal sospechoso y emitieron una orden de arresto en su contra. El hombre fue detenido la mañana del viernes y quedó bajo custodia policial. Thomas enfrenta un cargo por agresión con un arma mortal con intención de matar y causar lesiones corporales graves. Según las autoridades, permanece detenido sin derecho a fianza.
El sospechoso tiene prevista una comparecencia ante el tribunal el próximo 8 de septiembre a las 9:00 a. m. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del tiroteo ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en Eden, Carolina del Norte, Estados Unidos.
El caso ha generado preocupación en la comunidad de Eden, Carolina del Norte, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: LIBERAN al agente de ICE acusado de balear a un venezolano en Minnesota
- 2
ALERTA MÁXIMA por FEROZ INCENDIO en un Dollar Tree de Huntington Park: provoca el colapso parcial del techo, ¿cuál es la SITUACIÓN ACTUAL?
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en ESTE ESTADO de EE. UU.: ICE supera en pocos meses el total de DETENCIONES de 2024 y 2025 combinados
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90