TRAGEDIA en el estacionamiento de un Walmart: un hombre tras las rejas y una víctima en ESTADO CRÍTICO tras tiroteo en Eden

Un hombre fue detenido tras un tiroteo ocurrido el jueves en el estacionamiento de un Walmart en Eden, Carolina del Norte, que dejó a una persona gravemente herida. Según información difundida por FOX 8 News, la víctima permanece en estado crítico, mientras que el presunto responsable enfrenta cargos y continúa bajo custodia policial.

Tiroteo en Walmart de Eden deja a una persona en estado crítico

El incidente ocurrió alrededor de las 6:24 p. m. del jueves, cuando agentes del Departamento de Policía de Eden acudieron al estacionamiento de Walmart tras recibir un reporte de disparos.

Solo seis minutos después, las autoridades recibieron un reporte sobre una persona herida de bala en la Universidad de Carolina del Norte en Rockingham. Los agentes acudieron a ambos lugares y, tras las primeras investigaciones, determinaron que los dos incidentes estaban relacionados. Según informó FOX 8 News, la víctima del tiroteo ocurrido en Walmart permanece en estado crítico.

Sospechoso del tiroteo en Walmart de Eden fue detenido

Los investigadores identificaron a Tahj Jaquan Thomas como el principal sospechoso y emitieron una orden de arresto en su contra. El hombre fue detenido la mañana del viernes y quedó bajo custodia policial. Thomas enfrenta un cargo por agresión con un arma mortal con intención de matar y causar lesiones corporales graves. Según las autoridades, permanece detenido sin derecho a fianza.

El sospechoso tiene prevista una comparecencia ante el tribunal el próximo 8 de septiembre a las 9:00 a. m. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del tiroteo ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en Eden, Carolina del Norte, Estados Unidos.

El caso ha generado preocupación en la comunidad de Eden, Carolina del Norte, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido.