¡Insólito! Recientemente, el Departamento de Policía de Albany, en Georgia, ha sido objeto de críticas en las redes sociales tras solicitar apoyo en Facebook para reconocer a un hombre que supuestamente encontró 30 dólares en Walmart y decidió quedárselos.

Muchos usuarios respondieron de manera negativa a la petición de la policía y pusieron en duda el uso de recursos en este caso en específico. ¿Qué más se sabe al respecto?

Buscan localizar a hombre que no devolvió 30 dólares que encontró en Walmart

Según información de People, la policía de Georgia compartió en Facebook un mensaje pidiendo la colaboración de toda la comunidad para localizar a un individuo que, según se expuso, encontró 30 dólares que alguien dejó caer en un Walmart.

Buscan localizar a hombre que no devolvió 30 dólares que encontró en Walmart.

Frente a ello, muchos quedaron sorprendidos. Incluso, el Departamento de Policía de Albany (APD) mostró una imagen del “sospechoso” para lograr su ubicación. El incidente estuvo relacionado con el dinero en efectivo hallado en el Walmart de 2586 N. Slappey Blvd.



“El Departamento de Policía de Albany (APD) está pidiendo ayuda del público para identificar al individuo que aparece en la fotografía”, se lee en el post del departamento en su publicación del 18 de agosto. También mencionaron: “Un cliente dejó caer 30 dólares mientras compraba. La persona recogió el dinero y no lo devolvió a los empleados”.



Numerosos usuarios de Facebook no pudieron evitar comentar y rechazar la publicación policial. “Es un derroche absurdo de recursos”, escribió un cibernauta, mientras que otros cuestionaron: “¿Esto es en serio?”, “Imagínate que encuentras 30 dólares y crees que tienes suerte, solo para llegar a casa, abrir Facebook y ver tu cara en la página del departamento de policía…”

Hombre devolvió los 30 dólares a su dueño

El 22 de agosto, el Departamento de Policía de Austin (APD) sorprendió con una actualización: “La persona implicada en el suceso devolvió el dinero a la afectada”.

“La afectada en un principio quería interponer cargos, sin embargo, después de recuperar el dinero, expresó que ya no deseaba seguir adelante con esto. No se procederá con cargos”, se lee en el documento policial.