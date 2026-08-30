Walmart ha informado recientemente sobre la retirada de alrededor de 165.000 cómodas por segunda ocasión. La empresa estadounidense se vio obligada a emitir nuevamente la alerta, al detectar que algunas de estas cómodas fueron distribuidas tras la primera advertencia y, lamentablemente, llegaron a los hogares de los clientes. ¿Qué debes tomar en cuenta?

Walmart: vuelven a exigir el retiro del mercado de este producto tras inesperado descubrimiento

El retiro de las cómodas de tela de 9 cajones de Mainstays ha generado preocupación debido a su inestabilidad a la hora de anclarse a la pared, lo que representa un riesgo significativo de lesiones o incluso fatalidades en caso de que se vuelquen.

Walmart: vuelven a exigir el retiro del mercado de este producto tras inesperado descubrimiento.

Según lo expuesto por LiveNowFox, este problema llevó a la conclusión de que el mueble infringía la Ley STURDY, diseñada para garantizar la seguridad de los productos.

Por ello, a través de un comunicado reciente, se ha señalado que Walmart distribuyó nuevamente estas cómodas tras el retiro inicial, aunque no se especifica cómo volvieron a estar disponibles para los consumidores. Luego, los clientes tuvieron la opción de adquirirlas a través de liquidadores.

A pesar de la gravedad de la situación, el aviso de retiro indica que no se han reportado lesiones relacionadas con su uso.

¿Cuántas cómodas se vendieron tras el anuncio del retiro?

El comunicado oficial no precisó más detalles sobre la cantidad de cómodas vendidas después de la retirada.

No obstante, tal como informó la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC), el número de unidades afectadas ha aumentado ligeramente a aproximadamente 165.250, lo que sugiere que el total podría estar en los cientos, dado que 165.000 fueron parte de la retirada anterior.