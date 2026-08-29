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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen que ICE ARRESTÓ a alrededor de 100 personas en Connecticut
ICE realizó esta semana una serie de operativos en Connecticut, resultando en la detención inmediata de cerca de 100 individuos. ¿Qué reportó la agencia?
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizaron esta semana el arresto de cerca de 100 personas en Connecticut, tal como informó el grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes Danbury Unites for Immigrants.
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La mayoría de las detenciones se llevaron a cabo en la ciudad de Danbury. Hasta el momento, la agencia no ha dado más información sobre los arrestos ni ha confirmado el número total de personas detenidas.
EE. UU.: exponen que ICE arrestó a alrededor de 100 personas en Connecticut
Bajo este contexto, y tras la difusión de un video en redes sociales que evidenció a agentes del ICE usando una pistola Taser contra un hombre en Danbury, quien fue hospitalizado tras el incidente, el gobernador Ned Lamont compartió su postura y preocupación.
EE. UU.: exponen que ICE arrestó a alrededor de 100 personas en Connecticut.
Según el comunicado del ICE, el hombre se habría resistido y habría intentado sacar una navaja. Este suceso generó una fuerte reacción entre los residentes, activistas y funcionarios demócratas, quienes se congregaron en una conferencia de prensa en Danbury para manifestar su inquietud.
Los participantes describieron un ambiente de miedo que afecta a la comunidad inmigrante, donde muchos evitan salir de sus hogares o visitar negocios locales.
El ICE, por su parte, ha mantenido una postura reservada sobre la operación, limitándose a comentar sobre el uso de la Taser y citando razones de 'seguridad operativa'. Históricamente, la agencia ha justificado sus acciones al señalar que arresta a personas que han ingresado o permanecido ilegalmente en el país, algunas de las cuales tienen antecedentes delictivos.
ICE reafirmó su postura de tolerancia cero
En declaraciones recientes, el ICE reafirmó su política de tolerancia cero hacia los inmigrantes ilegales con antecedentes penales.
Otros videos que han circulado en línea han mostrado también a agentes del ICE en confrontaciones con varios hombres cerca de un taller mecánico, así como a un agente amenazando con gas pimienta a un detenido frente a una guardería. Estas situaciones preocupan a extranjeros en el país americano.
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