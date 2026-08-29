Un hombre sufrió heridas de arma blanca y otro resultó con lesiones durante un enfrentamiento que ocurrió el viernes 28 de agosto en las afueras del Walmart de Sterling, en Illinois, EE. UU. Las autoridades todavía siguen investigando las circunstancias que rodearon este incidente violento. Aquí lo que se sabe.

Walmart en Sterling: reportan apuñalamiento y un herido tras alarmante pelea en establecimiento

Según informes de KWQC y otros medios, un hombre de 47 años, residente de Sterling, fue apuñalado en un incidente ocurrido a las 14:15 horas del viernes. Por su parte, el Departamento de Policía local compartió un informe sobre este hecho.

Walmart en Sterling: confirman apuñalamiento y un herido tras alarmante pelea en establecimiento.

En los informes se conoció que los agentes policiales encontraron a la víctima con múltiples heridas. Asimismo, en el altercado también resultó herido un hombre de 31 años, originario de Dixon, Illinois.

Ambos heridos fueron trasladados a centros médicos para recibir atención. El hombre de 47 años fue llevado inicialmente al Centro Médico CGH y luego transferido a Rockford, Illinois, para un tratamiento más especializado. Por su parte, el hombre de 31 años recibió atención en el hospital CGH Medical.

Bajo este contexto, la policía precisó que Walmart, donde se produjo el incidente, sigue operando con normalidad y que la investigación está en curso.

¿Cuál es el pedido de las autoridades con relación a este incidente?

Se ha revelado que se presentarán cargos relacionados con el suceso. No obstante, no se conoce más sobre las personas involucradas.

Se solicita a cualquier persona que haya sido testigo del hecho o que posea información relevante que se comunique con el Departamento de Policía de Sterling al 815-632-6640 o con Whiteside County Crimestoppers al 815-625-7867.