0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Apertura
EN VIVO
Universitario vs Alianza Atlético

¡ALERTA MÁXIMA! Walmart de Edmond fue EVACUADO de emergencia por amenaza de bomba: lo que se sabe hasta ahora

Una alerta de bomba generó tensión en un Walmart de Edmond, lo que llevó a la evacuación de varias personas mientras la policía aseguraba la zona.

María Zapata
Amenaza de bomba vacía Walmart en Edmond, cerca de la I-35.
Amenaza de bomba vacía Walmart en Edmond, cerca de la I-35. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Una tarde de compras en Estados Unidos terminó en momentos de tensión este sábado, cuando el Walmart de Edmond, ubicado cerca de la Interestatal 35 y la Calle 15 Este, fue evacuado de emergencia tras una presunta amenaza de bomba. Clientes y empleados fueron retirados del establecimiento mientras la policía desplegaba un amplio operativo de seguridad, lo que generó preocupación entre los residentes de la zona. Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación en curso y no se ha confirmado la reapertura del local.

Walmart Edmond

Amenaza de bomba vacía Walmart en Edmond, cerca de la I-35.

Adolescente de 13 años en motocicleta fue atropellado en Abington y quedó gravemente herido.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en la entrada del Walmart de Abington: joven de 13 años que conducía una scooter lucha por su vida tras ser ATROPELLADO en grave accidente

El Walmart de Edmond fue evacuado tras una supuesta amenaza de bomba

De acuerdo con información policial citada por News9.com, la alerta se recibió alrededor de la 1:45 p. m., lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad en el Walmart de Edmond, en Estados Unidos. La respuesta incluyó la evacuación total de la tienda, el establecimiento de un perímetro de seguridad y la inspección minuciosa del edificio por parte de los agentes.

El operativo se desarrolló bajo los procedimientos estándar ante una posible amenaza de bomba, los cuales contemplan asegurar el área y descartar cualquier riesgo antes de permitir el regreso del público. Según el plan de emergencia de la ciudad, la policía puede incluso recurrir a unidades especializadas si la situación lo requiere.

En este caso, las autoridades fueron claras al señalar que la situación no presentaba indicios de peligro real. Tal como recogió News9.com, la amenaza "no se consideró creíble", aunque el protocolo de evacuación se mantuvo activo hasta completar la inspección del lugar.

Investigación en curso tras amenaza de bomba en Walmart de Edmond: ¿qué dicen las autoridades?

Hasta el momento, la policía de Edmond no ha revelado información sobre el origen de la llamada ni sobre posibles sospechosos vinculados a la presunta amenaza de bomba en el Walmart de Edmond. Tampoco se reportaron personas heridas durante el operativo, lo que generó tranquilidad parcial entre los testigos del hecho.

Según News9.com, la tienda permanecía cerrada mientras continuaban las revisiones de seguridad, y aún no se ha anunciado una fecha oficial de reapertura. Las autoridades insisten en que este tipo de incidentes, incluso cuando no son considerados creíbles, generan respuestas inmediatas debido al riesgo potencial y al impacto en la seguridad pública.

Para los residentes de la zona, la recomendación es mantenerse informados a través de los canales oficiales de la policía de Edmond y de los comunicados del propio Walmart, especialmente antes de acudir a la sucursal ubicada en esta concurrida área de Estados Unidos. La investigación sigue en desarrollo mientras se intenta esclarecer el origen de la alerta que provocó la evacuación masiva y el despliegue policial en uno de los establecimientos comerciales más transitados de la ciudad.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: darán hasta $50 mil a los ciudadanos que ayuden a ICE en su DEPORTACIÓN

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes con Green Card de la era Biden en EE. UU.: USCIS iniciará NUEVO PLAN de Trump para revisar CASO POR CASO sus residencias

  3. ALERTA MÁXIMA en la entrada del Walmart de Abington: joven de 13 años que conducía una scooter lucha por su vida tras ser ATROPELLADO en grave accidente

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano