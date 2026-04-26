¡ALERTA MÁXIMA! Walmart de Edmond fue EVACUADO de emergencia por amenaza de bomba: lo que se sabe hasta ahora

Una tarde de compras en Estados Unidos terminó en momentos de tensión este sábado, cuando el Walmart de Edmond, ubicado cerca de la Interestatal 35 y la Calle 15 Este, fue evacuado de emergencia tras una presunta amenaza de bomba. Clientes y empleados fueron retirados del establecimiento mientras la policía desplegaba un amplio operativo de seguridad, lo que generó preocupación entre los residentes de la zona. Hasta el momento, las autoridades mantienen la investigación en curso y no se ha confirmado la reapertura del local.

Amenaza de bomba vacía Walmart en Edmond, cerca de la I-35.

El Walmart de Edmond fue evacuado tras una supuesta amenaza de bomba

De acuerdo con información policial citada por News9.com, la alerta se recibió alrededor de la 1:45 p. m., lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad en el Walmart de Edmond, en Estados Unidos. La respuesta incluyó la evacuación total de la tienda, el establecimiento de un perímetro de seguridad y la inspección minuciosa del edificio por parte de los agentes.

El operativo se desarrolló bajo los procedimientos estándar ante una posible amenaza de bomba, los cuales contemplan asegurar el área y descartar cualquier riesgo antes de permitir el regreso del público. Según el plan de emergencia de la ciudad, la policía puede incluso recurrir a unidades especializadas si la situación lo requiere.

En este caso, las autoridades fueron claras al señalar que la situación no presentaba indicios de peligro real. Tal como recogió News9.com, la amenaza "no se consideró creíble", aunque el protocolo de evacuación se mantuvo activo hasta completar la inspección del lugar.

Investigación en curso tras amenaza de bomba en Walmart de Edmond: ¿qué dicen las autoridades?

Hasta el momento, la policía de Edmond no ha revelado información sobre el origen de la llamada ni sobre posibles sospechosos vinculados a la presunta amenaza de bomba en el Walmart de Edmond. Tampoco se reportaron personas heridas durante el operativo, lo que generó tranquilidad parcial entre los testigos del hecho.

Según News9.com, la tienda permanecía cerrada mientras continuaban las revisiones de seguridad, y aún no se ha anunciado una fecha oficial de reapertura. Las autoridades insisten en que este tipo de incidentes, incluso cuando no son considerados creíbles, generan respuestas inmediatas debido al riesgo potencial y al impacto en la seguridad pública.

Para los residentes de la zona, la recomendación es mantenerse informados a través de los canales oficiales de la policía de Edmond y de los comunicados del propio Walmart, especialmente antes de acudir a la sucursal ubicada en esta concurrida área de Estados Unidos. La investigación sigue en desarrollo mientras se intenta esclarecer el origen de la alerta que provocó la evacuación masiva y el despliegue policial en uno de los establecimientos comerciales más transitados de la ciudad.