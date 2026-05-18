Revelan que Universitario evalúa el regreso de Raúl Ruidíaz para el Clausura: "Hay posibilidad"

A poco de terminar el Torneo Apertura 2026, los clubes analizan las opciones que tendrán para reforzar sus líneas de cara al Clausura, para la definición del título nacional de la Liga 1. Universitario es uno de los equipos que más cambios haría en su plantel para buscar el ansiado objetivo de su afición rumbo al tetra.

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Diversos nombres comienzan a sonar en la administración ‘merengue’ para reforzar el plantel ante las vacantes que dejarían las salidas de Sekou Gassama y, posiblemente, José el ‘Tunche’ Rivera. Entre las alternativas que aparecen en carpeta destaca el nombre de Raúl Ruidíaz, según revelaron en el programa ‘Doble Punta’.

"Se está evaluando en Universitario la posibilidad de contratar a quien hizo el gol (de Grau) a Raúl Ruidíaz, para la segunda parte del año. Por lo menos dentro de la evaluación de qué es lo que quieren hacer y de qué es lo que pueden hacer. En la 'U' se está haciendo las consultas hacia adentro", sostuvo Horacio Zimmermann en su programa de YouTube.

Asimismo, el periodista insistió en que sería un impulso para el jugador de 36 años, quien manifestó su deseo de volver a Universitario: "Se evalúa esa 'chance'... tiene que regularizar (su situación con Grau)... Yo si creo que Ruidíaz es de esos jugadores que le pones la camiseta de la 'U' y te juega a otro nivel".

Cabe recordar que hace dos temporadas hubo un acercamiento entre el exSeattle Sounders y los de Ate, sin embargo, no hubo entendimiento económico entre las partes. Además, la conversación se reactivó en 2025 pero no se llegó a concretar y el club optó por otras opciones en el extranjero.