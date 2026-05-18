¿Con un pie fuera? Universitario le envió carta de predespido al 'Tunche' Rivera

¿Con las horas contadas? José Rivera protagonizó un incidente tras la derrota de Universitario ante Atlético Grau, cuando tiró al suelo la camiseta de Universitario y la pateó, lo que generó indignación entre los aficionados cremas. Desde la administración ya tomaron cartas en el asunto y todo apunta a una salida del club.

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, al delantero ya se le envió una carta de predespido y sanciones disciplinarias. ¿Se va del club? Primero se escucharán los descargos del jugador en un plazo de seis días y luego se tomará una decisión.

"La 'U' le ha enviado la carta el 17 de mayo. La carta tiene el tenor de asunto 'carta de imputación por faltas graves e inicio de proceso previo al despido'. Es el proceso natural para anunciarte que te van a suspender, no significa que te van a botar", indicó el panelista en Modo de Fútbol, programa que se emite por el canal de YouTube en Linkeados.

Además, el reportero especializado en temas del club merengue sostuvo que todo parece encaminado a que el artillero deje la institución, que está dispuesta a escuchar ofertas de otros equipos.

“Para mí, la relación entre la administración y el ‘Tunche’ Rivera se rompió. En la ‘U’ están abiertos a si un club está dispuesto a poner dinero, lo van a dejar ir”, agregó.

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Cabe señalar que el artillero nacional tiene contrato con Universitario de Deportes hasta fines de 2026 y ya manejaría otras opciones en equipos locales, como Sport Boys.

Además, siempre según Peralta, Sekou Gassama será convocado ante Nacional en lugar de Rivera y viajará a Montevideo, por lo que no se descarta que Héctor Cúper lo utilice en el partido del miércoles por la Copa Libertadores.

José Rivera: trayectoria