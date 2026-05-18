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Erick Delgado pidió que Cristal se refuerce con Raúl Ruidíaz y el 'Tunche' Rivera: "Soluciones"
El exarquero de Sporting Cristal eligió a los dos jugadores que considera deben ir al cuadro 'celeste' para el Torneo Clausura.
Erick Delgado, exarquero de Sporting Cristal, ha manifestado su preocupación por el rendimiento del equipo ‘celeste’ y ha solicitado la incorporación de nuevos jugadores para mejorar su desempeño en el Torneo Clausura 2026. En sus declaraciones, mencionó a dos delanteros destacados que podrían ser clave para la segunda parte de la Liga 1.
El exjugador, conocido por su trayectoria en el club, enfatizó la urgencia de reforzar la plantilla. “Este equipo necesita soluciones”, afirmó, refiriéndose a la situación actual del equipo que ha enfrentado dificultades en el inicio del torneo. La falta de goles y la inconsistencia en el juego han llevado a la necesidad de buscar alternativas que revitalicen el ataque.
Delgado hizo hincapié en la importancia de contar con jugadores que puedan marcar la diferencia. En este sentido, mencionó a Raúl Ruidíaz, delantero de Atlético Grau, y al ‘Tunche’ Rivera, figura de Universitario, como opciones viables para fortalecer la ofensiva del equipo. La llegada de estos futbolistas podría ser un cambio significativo en la estrategia de Sporting Cristal.
“Yo traería a cuatro jugadores. ¿El ‘Tunche’? Si me dices que lo quieren dejar ir, dámelo y yo lo llevo. No sé pero Raúl Ruidíaz está por ahí, también. Si está en el ‘bolo’ podría, pero hoy necesita soluciones este equipo, de verdad. Hoy Cristal tiene más dinero”, expresó en L1 MAX. Incluso, se atrevió a bromear ofreciendo colecta: “Sino, avísame y hacemos una ‘chancha’ para llevarlo porque necesitamos delanteros”.
La situación actual de Sporting Cristal
Sporting Cristal ha tenido un inicio complicado en el Torneo Apertura, ocupa el puesto 12 en la tabla de posiciones de la Liga 1 2026, en los últimos cuatro partidos solo sumó dos puntos de los posibles 12.
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