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¡No solo Barcos! Revelan que Sporting Cristal busca el fichaje de campeón con Alianza Lima
Sporting Cristal sacude el mercado de la Liga 1. No pretende únicamente a Hernán Barcos, sino que también apunta al fichaje de otro exjugador que alzó el título con Alianza Lima.
Sporting Cristal necesita con urgencia concretar refuerzos para el Torneo Clausura si quiere salir de los últimos lugares y pelear el título, como lo demanda su rica historia. En los días previos se dijo que Hernán Barcos está en tratativas para sumarse al club del Rímac y no sería el único exjugador de Alianza Lima que llegaría a La Florida.
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De acuerdo con lo revelado por el periodista Paul Pérez Rioja, otro nombre que está en carpeta del elenco bajopontino es Pablo Lavandeira, quien en este primer semestre ha jugado en FC Cajamarca, junto al ‘Pirata’. La intención de ambos jugadores es radicar en Lima.
“Otro futbolista que interesa de FC Cajamarca es Pablo Lavandeira, además de Hernán Barcos. Ambos, por temas personales, desean volver a Lima", reveló el periodista en el programa Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.
Video: Linkeados.
Recordemos que el uruguayo nacionalizado peruano fue campeón con Alianza Lima en la campaña 2022 y, además, no ocupará plaza de extranjero, lo que vuelve más atractiva la posibilidad de ficharlo.
Asimismo, el panelista contó que en Sporting Cristal están evaluando prestar a varios juveniles para el Clausura, con el fin de darles rodaje, además de reducir el plantel y darle espacio a los refuerzos.
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