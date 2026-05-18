0
EN DIRECTO
Así quedó la tabla de la Liga 1 tras la victoria de Los Chankas

¡No solo Barcos! Revelan que Sporting Cristal busca el fichaje de campeón con Alianza Lima

Sporting Cristal sacude el mercado de la Liga 1. No pretende únicamente a Hernán Barcos, sino que también apunta al fichaje de otro exjugador que alzó el título con Alianza Lima.

Wilfredo Inostroza
Sporting Cristal va por fichaje de campeón con Alianza Lima que no es Hernán Barcos
Sporting Cristal va por fichaje de campeón con Alianza Lima que no es Hernán Barcos | Foto: Club Alianza Lima
COMPARTIR

Sporting Cristal necesita con urgencia concretar refuerzos para el Torneo Clausura si quiere salir de los últimos lugares y pelear el título, como lo demanda su rica historia. En los días previos se dijo que Hernán Barcos está en tratativas para sumarse al club del Rímac y no sería el único exjugador de Alianza Lima que llegaría a La Florida.

Daniel Rivera de Junior se refirió al próximo partido ante Sporting Cristal.

PUEDES VER: Futbolista de Junior paraliza conferencia con firme mensaje a Sporting Cristal: "Es el más..."

De acuerdo con lo revelado por el periodista Paul Pérez Rioja, otro nombre que está en carpeta del elenco bajopontino es Pablo Lavandeira, quien en este primer semestre ha jugado en FC Cajamarca, junto al ‘Pirata’. La intención de ambos jugadores es radicar en Lima.

Otro futbolista que interesa de FC Cajamarca es Pablo Lavandeira, además de Hernán Barcos. Ambos, por temas personales, desean volver a Lima", reveló el periodista en el programa Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.

Video: Linkeados.

Recordemos que el uruguayo nacionalizado peruano fue campeón con Alianza Lima en la campaña 2022 y, además, no ocupará plaza de extranjero, lo que vuelve más atractiva la posibilidad de ficharlo.

Asimismo, el panelista contó que en Sporting Cristal están evaluando prestar a varios juveniles para el Clausura, con el fin de darles rodaje, además de reducir el plantel y darle espacio a los refuerzos.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Campeón del mundo 'reforzará' a Alianza Lima para decisivo duelo ante Los Chankas en Matute

  2. Ruidíaz se rindió en elogios ante futbolista del Universitario vs Atlético Grau: "Mucho jugador"

  3. Universitario dio el golpe en Matute: venció 3-1 a Alianza Lima por el clásico de la Liga Femenina

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano