Accidente vehicular en el Metropolitano HOY: se registró triple choque en la estación Angamos que deja al menos 40 heridos

Este lunes 18 de mayo y en plena hora punta, se registró un nuevo accidente entre buses del Metropolitano. Mediante redes sociales se difundieron imágenes del choque que se suscitó entre las estaciones Angamos y Ricardo Palma, ubicadas en el distrito de Miraflores, a las 8:30 de la mañana. Asimismo, se reportó al menos 40 heridos y por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitó un comunicado a la población. ¿Qué dijo?

En las últimas semanas se han reportado diversos accidentes vehiculares entre unidades de este servicio de la ATU, lo que ha generado gran preocupación entre los usuarios. Se sabe que algunos heridos han sido trasladados a la clínica Javier Prado y otros al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

ATU emite comunicado tras nuevo choque del Metropolitano

“Esta mañana se registró un accidente vehicular alrededor de las 8:30 am que involucra a tres unidades del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos. Apenas ocurrido este hecho, personal de la ATU en dicha estación activó sus protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación de los pasajeros.”, informó la entidad de transporte.

ATU se pronuncia tras nuevo choque de unidades del Metropolitano.

“Se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. Las unidades están saliendo a la vía mixta con dirección al terminal Naranjal.”, agregó la ATU.

Por su lado, los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales respecto a este nuevo choque del Metropolitano. “Repetidos accidentes en una vía que ha sido diseñada para que las unidades mantengan un orden y se reduzca el peligro de accidentes”, “Otra vez. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado?”, “Mejor tomo colectivo”, “Ya parecen los Anconeros, y también porque no tienen criterio para contratar trabajadores”, indicaron.