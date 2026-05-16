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Temblor HOY, sábado 16 de mayo de 2026, en Perú: reporte EN VIVO de los últimos sismos a nivel nacional, según el IGP

El IGP reporta en tiempo real los sismos en el Perú este sábado 16 de mayo de 2026, indicando su ubicación, magnitud y medidas de prevención.

María Zapata
Temblor en Perú hoy, sábado 16 de mayo de 2026: hora y epicentro del último sismo según el IGP.
Temblor en Perú hoy, sábado 16 de mayo de 2026: hora y epicentro del último sismo según el IGP. | Composición: Libero / Melanni Miranda
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica en el país. En este reporte en vivo sobre los sismos en el Perú, se difunden los últimos registros oficiales, incluyendo la magnitud, la ubicación del epicentro y las recomendaciones para la población ante posibles movimientos telúricos.

Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, viernes 15 de mayo de 2026.

PUEDES VER: Temblor en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del viernes 15 de mayo de 2026

Dónde fue el epicentro del temblor HOY, 16 de mayo, en Perú EN VIVO

09:16
16/5/2026

Temblor en Cajamarca HOY

- Fecha y hora local: 16/05/2026 - 02:03:39

- Magnitud: 3.4

- Profundidad: 14 km

- Latitud: -7.66

- Longitud: -78.03

- Intensidad: II-III en Cajabamba

- Referencia: 5 km al sur de Cajabamba, Cajabamba - Cajamarca

¿Dónde fue el punto del temblor hoy?

El IGP informa de forma permanente sobre los eventos sísmicos registrados en el territorio nacional. En el caso del temblor de hoy en Perú, los datos del epicentro, la profundidad y la magnitud se publican en sus reportes oficiales. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de canales institucionales y conservar la calma ante cualquier sismo.

¿Perú es un país sísmico?

Sí. El Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta. Según el IGP, la actividad sísmica se origina por la convergencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, un proceso constante de choque tectónico que genera movimientos telúricos en el país.

¿Qué es un sismo y cuál es su origen?

Un sismo es la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra, causada por la ruptura de rocas bajo la superficie. Esta liberación produce ondas que se perciben como movimientos del suelo. En el Perú, estos eventos son frecuentes debido a su ubicación geográfica y su dinámica tectónica.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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