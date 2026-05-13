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Dónde fue el epicentro del temblor HOY, miércoles 13 de mayo, en Perú: reporte oficial EN VIVO del último sismo vía IGP
Consulta el reporte del IGP sobre el temblor de hoy en Perú, su epicentro y las recomendaciones oficiales ante posibles nuevos sismos en zonas sísmicas.
Perú vuelve a situarse en el centro de la atención sísmica debido a su ubicación geográfica en el borde occidental de América del Sur, una de las zonas con mayor actividad telúrica del planeta. Por ello, el monitoreo constante del temblor de hoy, así como del último temblor registrado, resulta clave para comprender el comportamiento de estos eventos y reducir sus impactos. En este contexto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene en tiempo real el reporte oficial de sismos, incluyendo la ubicación del epicentro y su magnitud, información esencial para la prevención y la respuesta inmediata.
PUEDES VER: Temblor en Perú este 12 de mayo de 2026 EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo según IGP
Temblor en Perú HOY: hora exacta, epicentro y magnitud, vía el Instituto Geofísico del Perú
Bienvenidos
Según el IGP, un sismo se registró el 13 de mayo de 2026 a las 09:10:28 horas en la región Piura. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 92 kilómetros y su epicentro se ubicó a 28 kilómetros al suroeste de Ayabaca. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales.
Temblor hoy en Piura
¿Cómo saber dónde fue el epicentro del temblor hace unos minutos en Perú?
Para identificar dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Perú, el sistema oficial utiliza la Red Sísmica Nacional, que permite ubicar con precisión el punto donde se originó el sismo. Los datos son procesados por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), que integra información de sensores distribuidos en todo el país. Estos equipos registran los movimientos del suelo en términos de velocidad, aceleración y desplazamiento, lo que permite determinar con exactitud el epicentro y la magnitud del evento.
Este sistema es fundamental para monitorear el territorio y emitir reportes inmediatos ante cualquier actividad sísmica detectada. Además, permite identificar:
- Ubicación exacta del epicentro
- Profundidad del sismo
- Magnitud del evento
- Hora exacta del movimiento
Esta información se difunde de manera inmediata para mantener informada a la población sobre cualquier temblor registrado en el país.
Mochila de emergencia ante sismos en Perú: recomendaciones del INDECI
Ante la constante actividad sísmica en Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda a la población contar siempre con una mochila de emergencia lista. Este kit debe incluir elementos básicos para sobrevivir durante las primeras 24 horas después de un sismo:
- Agua potable
- Alimentos no perecibles
- Radio a pilas
- Linterna
- Botiquín de primeros auxilios
- Artículos de higiene personal
Además, se sugiere complementar esta preparación con el llamado "Combo de la Supervivencia", que incluye una caja de reserva con provisiones adicionales para los días posteriores a la emergencia. La preparación previa es fundamental para reducir riesgos ante cualquier último temblor de hoy en Perú y fortalecer la respuesta de la población frente a eventos sísmicos.
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