Epicentro del temblor HOY, domingo 10 de mayo, en Perú: sigue EN VIVO los reportes del IGP sobre los últimos sismos en el país

En los últimos días, el Perú ha registrado una serie de movimientos sísmicos en distintas zonas del territorio, principalmente en el norte y sur del país, según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ante esta actividad sísmica constante, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y preparada ante posibles réplicas, además de reforzar las medidas de prevención para reducir riesgos y proteger la vida.

Temblor en Perú hoy EN VIVO, vía el IGP 09:38 Último sismo de hoy en Ica 09:34 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda información en vivo sobre los sismos en el país al 10 de mayo de 2026, incluyendo magnitud, epicentro y áreas afectadas.

Temblor en Perú hoy EN VIVO: reportes del IGP y zonas con mayor actividad sísmica

El monitoreo del IGP continúa registrando movimientos telúricos en diferentes regiones del Perú, situación que mantiene en alerta preventiva a la población. Estas variaciones sísmicas, comunes en un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, refuerzan la importancia de seguir los reportes oficiales y no difundir información no verificada.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse atentos a la información en tiempo real sobre los temblores en el Perú, especialmente en las zonas costeras y andinas, donde la actividad suele ser más frecuente. Además, se insiste en la importancia de identificar zonas seguras dentro de las viviendas, centros de trabajo y espacios públicos.

El sismo más fuerte registrado en el Perú: terremoto histórico de 1974 en Lima

Uno de los eventos sísmicos más significativos registrados de forma instrumental en el país ocurrió el 3 de octubre de 1974, cuando un terremoto de magnitud 8,0 sacudió Lima a las 09:21 de la mañana.

El movimiento telúrico tuvo una duración aproximada de 90 segundos y afectó severamente la capital peruana y gran parte de la costa sur. El saldo fue devastador: 252 personas fallecidas y alrededor de 3.600 heridas, por lo que se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia sísmica del Perú. Este evento es un recordatorio de la alta vulnerabilidad del país frente a los sismos y de la necesidad permanente de prevención y preparación ciudadana.

Mochila de emergencia en Perú: qué debe incluir y números de emergencia en caso de sismo

Las autoridades de Defensa Civil recomiendan que todas las familias cuenten con una mochila de emergencia lista para cubrir las primeras 24 horas después de un sismo o desastre natural. Este kit puede marcar la diferencia en momentos críticos. Entre los elementos esenciales que debe incluir una mochila de emergencia se encuentran:

1 litro de agua por persona

Alimentos enlatados

Galletas o productos no perecibles

Manta polar ligera

Alcohol en gel

Mascarillas

Artículos de higiene personal

Linterna con pilas

Radio portátil

Silbato para señales de auxilio

Además, es fundamental tener a la mano los principales números de emergencia en el Perú: