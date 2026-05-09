El Instituto Geofísico del Perú (IGP) exhorta a la población a mantenerse informada y preparada ante la ocurrencia de sismos en el Perú, uno de los fenómenos naturales más frecuentes del país. La entidad responsable del monitoreo sísmico constante recomienda consultar únicamente fuentes oficiales en tiempo real para acceder a información actualizada sobre la magnitud, profundidad y ubicación de cada evento sísmico.

Temblor HOY, sábado 9 de mayo en vivo: magnitud y epicentro del último sismo 09:54 Bienvenidos En esta nota de Líbero podrá acceder al reporte completo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos en Perú HOY, sábado 9 de mayo de 2026. Además, sepa dónde fue el epicentro y magnitud del último temblor.

Reporte del IGP sobre el temblor en Perú hoy: información en tiempo real

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es la institución científica oficial que supervisa la actividad sísmica a nivel nacional. A través de sus plataformas digitales, publica en tiempo real los reportes de sismos registrados en Lima y otras zonas del país, detallando ubicación, hora de ocurrencia y características del evento. Esta información es fundamental para la toma de decisiones rápidas y la prevención de riesgos.

Perú y el Cinturón de Fuego del Pacífico: por qué ocurren tantos sismos

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Esta región se caracteriza por la constante interacción entre placas tectónicas, lo que provoca movimientos telúricos frecuentes. Esta condición geográfica explica por qué los sismos son habituales en el país y refuerza la necesidad de mantener una cultura de prevención y preparación constante.

¿Se pueden predecir los sismos en Perú? Lo que dice el IGP

De acuerdo con especialistas del Instituto Geofísico del Perú, predecir un sismo con exactitud en cuanto a fecha, hora y magnitud aún no es posible. Tal como explica su presidente ejecutivo, Hernando Tavera, la ciencia no puede anticipar con precisión estos eventos. Sin embargo, sí se ha avanzado en el pronóstico sísmico, que permite identificar zonas de mayor probabilidad de ocurrencia y estimar posibles magnitudes, lo que contribuye a mejorar la prevención en el país.