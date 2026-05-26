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Municipalidad de Lima inauguró importante obra en SMP: vecinos disfrutan de nuevas pistas, áreas verdes y ciclovía
Se inauguró la importante obra, que incluye diversas intervenciones, beneficiando a más de 650 mil vecinos que ahora disfrutan de una transitabilidad mejorada.
En setiembre del 2025, la Municipalidad de Lima informó el inicio de la obra en la av. 12 de Octubre, en el tramo comprendido entre las avenidas Antúnez de Mayolo y Angélica Gamarra, en el distrito de San Martín de Porres. Meses después, este proyecto finalizó con éxito y ahora los vecinos disfrutan de las mejoras
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El pasado fin de semana, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, llegó al concurrido distrito de Lima Norte para inaugurar la obra que representa un gran avance social para la ciudadanía, ya que la zona cuenta con pistas renovadas, áreas verdes, ciclovía y semaforización moderna.
La intervención de la infraestructura vial beneficia a más de 650 mil vecinos, que por años tuvieron que afrontar complicaciones para transitar por la av. 12 de Octubre, ya que estuvo abandonada por las autoridades. Sin embargo, actualmente el panorama es favorable.
Obra en la av. 12 de Octubre beneficiará a vecinos de Lima Norte.
Es importante destacar la importancia de dicha avenida, puesto que es considerada una de las vías más importantes de San Martín de Porres debido a que conecta diversos sectores residenciales, comerciales y de alto tránsito vehicular en Lima Norte. Además, conecta con avenidas clave como Perú, Pacasmayo, José Granda, Tomás Valle, Angélica Gamarra, Antúnez de Mayolo y Carlos Izaguirre.
Tras la intervención realizada, los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar sobre la obra en SMP, destacando que el cambio en la zona es notorio y aplaudieron esta acción por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).
“Hermoso progreso, ahora a sumar muchos árboles de diferentes especies”, “Excelente”, “Libre de congestión”, “Ahora falta desalojar a los invasores”, “Excelente , pero no se olviden del Centro de Lima donde las avenidas y jirones son una jungla de cemento, nadie respeta nada”, indicaron.
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