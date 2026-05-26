Héctor Cúper y su tajante postura sobre futuro de Sekou Gassama en la 'U': “La decisión es…”

Universitario de Deportes ya se prepara para lo que será la segunda mitad de la Liga 1. Tras la desastrosa campaña en el Apertura, el Torneo Clausura se presenta como la oportunidad perfecta para que Héctor Cúper muestre una mejor versión del elenco crema y le devuelva su identidad.

Paralelamente, muchos hinchas de la ‘U’ se preguntan por el futuro de Sekou Gassama debido a su bajo rendimiento, pues se sabe que estaba previsto que el delantero deje el club. No obstante, la llegada del técnico argentino cambió los planes.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, en el programa 'Modo Fútbol', Cúper evalúa al atacante y valora su aporte. Aunque esto todavía no confirma nada, señaló que la decisión final se tomará al término del Apertura.

"¿Gassama se queda? La decisión es de Cúper. El técnico dijo que lo quería evaluar, lo está viendo y valorando en todo aspecto. Aunque no creo que Gassama haya hecho ninguna situación como para que cambie la idea institucional de que se vaya. Pero la decisión va a ser de Cúper cuando termine el Apertura, la 'U' respetará su decisión", empezó explicando el comunicador.

En otro momento, se detalló que los dirigentes de la ‘U’ también trabajan en la contratación de nuevos futbolistas.

"Cúper decidirá quiénes son los extranjeros que se van y quiénes llegan. (...) Ya hay un volante extranjero avanzado, un '6', pero que no es fácil de convencer para que venga al Perú".

Cabe señalar que, para que Universitario pueda incorporar a otro extranjero, primero deberá liberar un cupo. Miguel Silveira y Sekou Gassama aparecen como los principales candidatos para dejar el plantel. No obstante, Héctor Cúper tendrá la última decisión.