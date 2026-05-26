Filtran información sobre el futuro de Hernán Barcos en la Liga 1 2026: "Universitario sí..."

Hernán Barcos no continuará en FC Cajamarca a raíz del pésimo momento que atraviesa el club en la Liga 1 2026, donde marcha en zona de descenso. Por ello, de cara al Torneo Clausura, analiza dónde continuará su carrera profesional y muchos lo vinculan a Sporting Cristal; sin embargo, en medio de ese panorama surgió el nombre de Universitario de Deportes.

En medio del programa Hablemos de MAX, en L1 MAX, la periodista Ana Lucía Rodríguez brindó información respecto al ‘Pirata’, dejando en claro cuál es su punto de vista acerca de los rumores que lo aproximan al cuadro del Rímac. Según la conocida comunicadora, el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima no tiene inconvenientes con ponerse la camiseta celeste, aunque sería distinto si le llegara una oferta de la ‘U’, ya que tiene mucho cariño por el club de Matute.

“No creo que lo descarte, porque ha tenido pasado en Alianza pero no por eso va a descartar su llegada a Sporting Cristal. Distinto sería su fuese Universitario. No lo descarto porque sé que le agrada la posibilidad. Con Universitario sí creo que es distinto por el cariño que le tiene a Alianza”, indicó, dejando claro que Hernán Barcos tiene como opción llegar al cuadro que dirige Zé Ricardo.

Hernán Barcos puede irse a Sporting Cristal.

Recordemos que Sporting Cristal necesita con urgencia un delantero de categoría, ya que la contratación de Felipe Vizeu, hasta el momento, no ha dado los frutos esperados. Por ende, la llegada del ex Alianza Lima no se ve con malos ojos dentro de la hinchada celeste, sobre todo porque el principal objetivo es salir de la zona de descenso en la tabla de posiciones.

Trayectoria de Hernán Barcos

Estos han sido los clubes de Hernán Barcos: