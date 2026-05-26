- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Deportes Tolima
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Flamengo vs Cusco
- Nacional vs Coquimbo Unido
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Filtran información sobre el futuro de Hernán Barcos en la Liga 1 2026: "Universitario sí..."
Hernán Barcos sigue analizando su futuro en la Liga 1 2026 y, mientras los rumores lo vinculan a Sporting Cristal, surgió el nombre de Universitario.
Hernán Barcos no continuará en FC Cajamarca a raíz del pésimo momento que atraviesa el club en la Liga 1 2026, donde marcha en zona de descenso. Por ello, de cara al Torneo Clausura, analiza dónde continuará su carrera profesional y muchos lo vinculan a Sporting Cristal; sin embargo, en medio de ese panorama surgió el nombre de Universitario de Deportes.
PUEDES VER: Barcos confirmó que jugadores de FC Cajamarca recibieron amenazas: "Lo que dijo Arley Rodríguez pasó"
En medio del programa Hablemos de MAX, en L1 MAX, la periodista Ana Lucía Rodríguez brindó información respecto al ‘Pirata’, dejando en claro cuál es su punto de vista acerca de los rumores que lo aproximan al cuadro del Rímac. Según la conocida comunicadora, el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima no tiene inconvenientes con ponerse la camiseta celeste, aunque sería distinto si le llegara una oferta de la ‘U’, ya que tiene mucho cariño por el club de Matute.
“No creo que lo descarte, porque ha tenido pasado en Alianza pero no por eso va a descartar su llegada a Sporting Cristal. Distinto sería su fuese Universitario. No lo descarto porque sé que le agrada la posibilidad. Con Universitario sí creo que es distinto por el cariño que le tiene a Alianza”, indicó, dejando claro que Hernán Barcos tiene como opción llegar al cuadro que dirige Zé Ricardo.
Hernán Barcos puede irse a Sporting Cristal.
Recordemos que Sporting Cristal necesita con urgencia un delantero de categoría, ya que la contratación de Felipe Vizeu, hasta el momento, no ha dado los frutos esperados. Por ende, la llegada del ex Alianza Lima no se ve con malos ojos dentro de la hinchada celeste, sobre todo porque el principal objetivo es salir de la zona de descenso en la tabla de posiciones.
Trayectoria de Hernán Barcos
Estos han sido los clubes de Hernán Barcos:
- Racing Club
- Guaraní
- Olmedo
- Estrella Roja
- Huracán
- Shanghai Shenhua
- Shenzen Ruby
- Liga de Quito
- Palmeiras
- Gremio
- Sporting Lisboa
- Vélez Sarsfield
- Cruzeiro
- Atlético Nacional
- Bashundhara Kings
- Alianza Lima
- FC Cajamarca
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90