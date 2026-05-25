'Babidi', querido periodista deportivo, sufrió terrible accidente: "Clavícula fracturada y rodilla fisurada"

Rodrigo Castillo Bocanegra, periodista deportivo mejor conocido como Babidi, informó en sus redes sociales que sufrió un accidente doméstico, por el que terminó con una clavícula fracturada y una rodilla fisurada.

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En ese mensaje, el comunicador señaló que afrontará una semana bastante complicada, pues deberá guardar reposo y seguir las indicaciones del médico, por lo que estará ausente de los programas en los que participa.

“Estimados amigos y seguidores: Ayer sufrí un accidente en mi domicilio y, como consecuencia de ello, tengo una clavícula fracturada y una rodilla fisurada. Será una semana bastante complicada, pero confío en que, guardando reposo y siguiendo minuciosamente las indicaciones de mi doctor, podré volver pronto. Muchas gracias por su gentil comprensión y apoyo en todo momento”, escribió Babidi en su cuenta de Instagram.

El popular 'Babidi' compartió el mensaje en sus redes sociales.

Como era de esperarse, la publicación recibió muchos comentarios positivos de sus seguidores, quienes le pidieron que se cuide para que pueda regresar en mejores condiciones.

“Fuerzas, crack”, “Usted es sin duda muy fuerte, señor. Lo esperamos para las fijas del mundo, un abrazo virtual”, “Ánimo, tío Babidi”, “Ánimo y fuerzas. Saludos desde Colombia”, “Pasaste por temas peores, esa pequeñez no te va a poner de mal ánimo. Saldrás más fuerte”, “Fuerza y pronta recuperación”, “Eres muy fuerte”, “Ánimo, hermano, tienes mucho para dar aún”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

¿Quién es Babidi?

Rodrigo Castillo Bocanegra, conocido popularmente como Babidi, es un periodista deportivo peruano egresado de la PUCP que ha alcanzado gran éxito en redes sociales, especialmente en TikTok, gracias a su análisis futbolístico y resiliencia. Al nacer, su diagnóstico fue sumamente crítico: llegó al mundo de forma prematura, con un peso menor a los dos kilos y una esperanza de vida de apenas 48 horas debido a la osteogénesis imperfecta (condición conocida como "huesos de cristal"), una enfermedad que le ha provocado más de 120 fracturas y lo obligó a enfrentar múltiples cirugías desde sus primeros días de vida.