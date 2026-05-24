Prensa extranjera destacó a futbolista de Alianza Lima tras campeonar el Apertura: "Fundamental"

Alianza Lima venció a Chankas en la fecha 16 y consiguió su primer objetivo de la temporada: se consagró campeón del Torneo Apertura 2026. Este partido fue seguido muy de cerca por los medios internacionales y, tras lograr el título, estos no dudaron en elogiar a una figura blanquiazul por su rendimiento en la primera parte de la temporada.

Prensa extranjera destacó a futbolista de Alianza Lima

Nos referimos a Esteban Pavez, uno de los jugadores más regulares de toda la temporada de los 'íntimos'. Resulta que la prensa chilena no dejó escapar la oportunidad de analizar el desempeño del volante en toda la temporada,

El portal ‘Dale Albo’ dedicó una nota especial para el futbolista chileno y no dudó en señalar ha sido “fundamental” en la obtención del primer título de la temporada de Alianza Lima. Asimismo, recordaron que fue uno de los últimos refuerzos que pidió Pablo Guede para esta temporada.

Prensa chilena elogió a Esteban Pavez tras conseguir el título

“Esteban Pavez pieza fundamental para Alianza Lima campeón en Perú. Llegó a finales de enero de 2026 a Alianza Lima como uno de los últimos refuerzos del equipo dirigido por Pablo Guede. Esto luego de su salida de Colo Colo por el poco protagonismo que iba a tener durante la presente temporada en el cuadro dirigido por Fernando Ortiz, marchándose hacia el cuadro de La Victoria totalmente gratis”, señalaron.

Por su parte, el medio ‘Redgol’ también se pronunció y destacó que el volante chileno vivió una “revancha” en su carrera deportiva, debido a su pasado en Colo Colo. “Esteban Pavez tuvo su esperada revancha. El volante chileno se coronó campeón en Perú, tras el triunfo de Alianza Lima por 3-0 ante Los Chankas, ocasión en que el despachó una asistencia”, indicaron.