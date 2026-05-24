- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs. ADT
- Sport Huancayo vs Cienciano
- River Plate vs Belgrano
- Pumas vs Cruz Azul
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga 1
- Ignacio Buse
- Fichajes Vóley
Prensa extranjera destacó a futbolista de Alianza Lima tras campeonar el Apertura: "Fundamental"
¡Atención! La prensa internacional siguió de cerca la coronación de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 y no dudó en destacar por todo lo alto a una figura blanquiazul.
Alianza Lima venció a Chankas en la fecha 16 y consiguió su primer objetivo de la temporada: se consagró campeón del Torneo Apertura 2026. Este partido fue seguido muy de cerca por los medios internacionales y, tras lograr el título, estos no dudaron en elogiar a una figura blanquiazul por su rendimiento en la primera parte de la temporada.
PUEDES VER: Pablo Guede sin filtros sobre su ausencia en la celebración de Alianza: "Gente que no quiero ni ver"
Prensa extranjera destacó a futbolista de Alianza Lima
Nos referimos a Esteban Pavez, uno de los jugadores más regulares de toda la temporada de los 'íntimos'. Resulta que la prensa chilena no dejó escapar la oportunidad de analizar el desempeño del volante en toda la temporada,
El portal ‘Dale Albo’ dedicó una nota especial para el futbolista chileno y no dudó en señalar ha sido “fundamental” en la obtención del primer título de la temporada de Alianza Lima. Asimismo, recordaron que fue uno de los últimos refuerzos que pidió Pablo Guede para esta temporada.
Prensa chilena elogió a Esteban Pavez tras conseguir el título
“Esteban Pavez pieza fundamental para Alianza Lima campeón en Perú. Llegó a finales de enero de 2026 a Alianza Lima como uno de los últimos refuerzos del equipo dirigido por Pablo Guede. Esto luego de su salida de Colo Colo por el poco protagonismo que iba a tener durante la presente temporada en el cuadro dirigido por Fernando Ortiz, marchándose hacia el cuadro de La Victoria totalmente gratis”, señalaron.
Por su parte, el medio ‘Redgol’ también se pronunció y destacó que el volante chileno vivió una “revancha” en su carrera deportiva, debido a su pasado en Colo Colo. “Esteban Pavez tuvo su esperada revancha. El volante chileno se coronó campeón en Perú, tras el triunfo de Alianza Lima por 3-0 ante Los Chankas, ocasión en que el despachó una asistencia”, indicaron.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90