Pablo Guede sin filtros sobre su ausencia en la celebración de Alianza: "Gente que no quiero ni ver"

Una de las imágenes más impactantes durante las celebraciones de Alianza Lima por la obtención del Torneo Apertura 2026 fue la ausencia de Pablo Guede al momento de la premiación del comando técnico. Mientras sus asistentes recibían las medallas y celebraban sobre el campo, el estratega argentino permaneció en los vestuarios, lo que generó gran sorpresa entre los hinchas.

Por ello, durante la conferencia de prensa, consultaron al técnico sobre el motivo de esa decisión, considerando que fue el único integrante del equipo que no estuvo presente durante los festejos. Sin embargo, Pablo Guede dejó en claro que prefirió mantenerse alejado del protagonismo para darle todo el reconocimiento a sus jugadores y a otros integrantes del club.

El estratega argentino reveló que parte de su staff en Alianza Lima trabaja hasta altas horas de la noche para mantener a los jugadores en la mejor forma posible, por lo que los considera los verdaderos responsables de la conquista del título. Además, señaló que no quiso festejar porque había “mucha gente que no quiere ver”.

"Se lo merecen mucho más que yo, porque son los que están en el día a día cortando los partidos, cortando las imágenes, hablando con los jugadores; el profe yendo a la casa de los jugadores para estirarlos, relajarlos a las 10 de la noche, a las 9 de la noche. Entonces, si yo salgo, es como que los tapo. Pero aparte nunca festejé, nunca me gusta, y menos cuando hay gente que no quiero ni ver; entonces prefiero que ellos disfruten del trabajo diario de ellos, que son realmente los que están con los jugadores todos los días”, manifestó.

Cabe señalar que apenas se dio el pitazo final, Pablo Guede entró al campo para felicitar a todos los jugadores de Alianza Lima y luego se marchó a los vestuarios.