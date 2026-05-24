Figura de Alianza Lima sorprende con mensaje de despedida tras lograr el título: "Gracias"

Alianza Lima desató una gran euforia en su hinchada luego de haberse consagrado con el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y lograr uno de sus objetivos. Sin embargo, luego de las celebraciones, se conoció que varias jugadoras no se mantendrán en el club, y una de ellas es Elina Rodríguez, quien dejó un mensaje de despedida al club.

Figura de Alianza Lima dejó mensaje de despedida tras lograr el título

La voleibolista Elina Rodríguez se pronunció mediante una publicación en su cuenta de Instagram luego de confirmarse su salida del club para la siguiente temporada. Por ello, la jugadora utilizó sus redes para dejar un mensaje de despedida al club y a los hinchas.

En su pronunciamiento, la argentina señaló que mantendrá a Alianza Lima siempre en su corazón, sobre todo porque pasaron una temporada con varios altibajos, pero siempre se mantuvieron enfocadas en su objetivo.

Elina Rodríguez dejó emotivo mensaje tras confirmarse su salida de Alianza Lima

“Gracias Alianza Lima, por siempre en mi corazón. Una temporada que nos enseñó mucho más que resultados. Aprendimos que la resiliencia no es no caer, sino levantarse cada vez con más fuerza; que la paciencia también forma parte del crecimiento y que reinventarse muchas veces es el camino para alcanzar nuevos objetivos. Entre desafíos, esfuerzo y trabajo en equipo, crecimos dentro y fuera de la cancha. Porque cada punto jugado, cada entrenamiento y cada obstáculo superado nos llevó a nuestro objetivo”, señaló.

Finalmente, Elina Rodríguez recalcó que se marcha sumamente orgullosa por todo lo vivido en su etapa en Alianza Lima y destacó su experiencia junto al plantel de las íntimas y al comando técnico, pero sobre todo por haber logrado el título nacional.

“Cierro esta etapa orgullosa de todo lo vivido, de las personas que crucé en el camino, de cada uno de los integrantes de este equipo, y con la felicidad de haberlo logrado. Gracias, ¡Arriba Alianza!”, finalizó.

Salidas de Alianza Lima

Estos son todos los elementos confirmados que no continuarán en Alianza Lima para la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley: