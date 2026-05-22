Suena para reforzar a Alianza Lima y acaba de confirmarse su salida de club europeo: "Mutuo acuerdo"

No cabe duda de que Alianza Lima es uno de los equipos que busca ser protagonista año tras año en el deporte peruano. Este también es el caso de su cuadro de vóley, que recientemente se consagró tricampeón de la Liga Peruana de Vóley. Justamente, ahora se ha revelado que uno de sus posibles fichajes acaba de quedar libre tras el anuncio de su club, por lo que crecen las posibilidades de una incorporación de nivel.

Nos referimos a Ángela Leyva, voleibolista peruana de 29 años que venía teniendo continuidad con Besiktas de Turquía. Sin embargo, ahora el club anunció de manera oficial la salida de nuestra compatriota, por lo que ahora se abre la chance de un retorno al vóley peruano de cara a la temporada 2026-27.

A través de redes sociales, Besiktas comunicó a sus seguidores que Ángela Leyva no seguirá en la institución tras llegar a un mutuo acuerdo. Además, le deseó lo mejor a la deportista nacional, que ahora evaluará detenidamente su futuro ante las ofertas que tiene a su alrededor.

“Gracias a Ángela Leyva. Nos encontramos en la situación de separarnos de Angela Leyva, jugadora de nuestro Equipo Femenino de Voleibol, de mutuo acuerdo. Agradecemos a Ángela Leyva por sus contribuciones y le deseamos éxito en el resto de su carrera.“, informó el club turco.

Ángela Leyva no va más en Besiktas de Turquía.

¿Ángela Leyva llegará a Alianza Lima?

La jefa de equipo de Alianza Lima Vóley, Cenaida Uribe, brindó una entrevista al programa 'Puro Vóley' para revelar que está en conversaciones con Ángela Leyva tras su salida de Besiktas de Turquía. Confesó que la jugadora no ha tenido una buena temporada y que, de llegar al cuadro íntimo, lo haría en condición de deportista libre. En el club evaluarán todos los aspectos para determinar si sorprenden a la afición con un fichaje de jerarquía.

“Hablé con ella y sí le gustaría (llegar a Alianza Lima). Me comentó que no había tenido una buena temporada y estaba por verse. Está libre, hablé con ella, pero ahora quiere descansar seguramente. Sería una bombaza. Presupuestalmente es otro mundo, contaría como una extranjera o más que una extranjera. Pero vamos a ver“, manifestó Cenaida Uribe.