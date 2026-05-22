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¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Tommy Paul por la final del ATP de Hamburgo? Horario y dónde ver

Ignacio Buse quiere seguir haciendo historia y apunta a vencer a Tommy Paul en la gran final del ATP Hamburgo. Repasa horarios y dónde ver el decisivo partido.

    Wilfredo Inostroza
    Ignacio Buse jugará la final del ATP Hamburgo ante Tommy Paul
    Ignacio Buse jugará la final del ATP Hamburgo ante Tommy Paul | Composición: Líbero
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    Quiere hacer historia. Ignacio Buse ya tiene rival para la gran final del ATP 500 de Hamburgo. La primera raqueta peruana se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, situado en el puesto 26 del ranking de tenistas profesional, en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum.

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    ¿Cuándo juega Ignacio Buse vs Tommy Paul?

    El partido entre Ignacio Buse y Tommy Paul se juega el sábado 23 de mayo.

    ¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Tommy Paul?

    Repasa horarios del partido entre Ignacio Buse vs Tommy por la final del ATP de Hamburgo.

    • Perú, Colombia y Ecuador: 07:30
    • México: 06:30
    • Bolivia y Venezuela: 08:30
    • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 09:30
    • Estados Unidos: 08:30 (Miami y Nueva York) y 05:30 (Los Ángeles)
    • España y Alemania: 14:30

    ¿Dónde ver Ignacio Buse vs Tommy Paul?

    La final del ATP de Hamburgo entre Ignacio Buse y Tommy Paul estará disponible a través de la plataforma Disney+ Premium en Latinoamérica.

    Ignacio Buse vs Tommy Paul por la final del ATP Hamburgo: previa del partido

    La arcilla de Alemania será el escenario de una definición vibrante. El peruano Ignacio Buse jugará la primera final ATP de su carrera en Hamburgo tras firmar una semana de ensueño desde la 'qualy'. El tenista nacional viene de dar una gran exhibición en semifinales tras superar al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-1 y 6-4, asegurando un ascenso meteórico en el ranking mundial y rompiendo una larga sequía para el tenis de su país.

    Al otro lado de la red estará el experimentado Tommy Paul, actual número 26 del planeta y uno de los principales sembrados del torneo. El norteamericano llega con el ritmo competitivo por las nubes tras superar partidos sumamente desgastantes en las rondas previas, incluyendo una batalla de candela en semifinales ante el australiano Alex de Minaur, donde impuso toda su jerarquía en instancias decisivas.

    Ignacio Buse va por el título del ATP de Hamburgo.

    Ignacio Buse va por el título del ATP de Hamburgo.

    Este duelo inédito promete ser un choque estratégico de alta intensidad sobre el polvo de ladrillo alemán. Buse saltará al campo con la frescura de quien no tiene nada que perder y un tenis de fondo impecable que ya sorprendió a varios pesos pesados. Por su parte, Paul opondrá su velocidad y agresividad para intentar desgastar al peruano, dejando la mesa servida para un partidazo de pronóstico reservado.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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