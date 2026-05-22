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¿Alianza Lima busca renovar el contrato de Pablo Guede? Lo que se sabe de la continuidad del DT
El contrato de Pablo Guede y Alianza Lima tiene vigencia hasta fines de este 2026 y empieza a especularse si su representante está en Lima para ampliar el vínculo.
La continuidad de Alianza Lima y su entrenador, Pablo Guede, empieza a generar comentarios entre los hinchas. En las últimas horas surgieron versiones sobre una posible negociación para ampliar el contrato del estratega argentino, debido a la presencia de su representante en Lima.
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Sin embargo, desde el entorno cercano al técnico se conoció que la visita de Leonardo Cauteruchi al Perú no está relacionada con una renovación contractual con el cuadro blanquiazul. El agente ya había estado anteriormente en el país en febrero y, por ahora, no existen conversaciones para extender el vínculo, según dio a conocer José Varela.
“Alianza Lima: Pablo Guede tiene contrato con el club hasta fines de este año y la presencia de su representante en nuestro país —quien ya estuvo en febrero— no obedece a una renovación de su vínculo con los 'blanquiazules'“, se lee en su cuenta de X.
Actualmente, Pablo Guede mantiene contrato con Alianza Lima hasta fines de la temporada 2026, por lo que la institución íntima todavía cuenta con tiempo para evaluar una posible ampliación de su permanencia en el club. Mientras tanto, consideran prematuro tomar una decisión.
Mientras tanto, el comando técnico continúa enfocado en alcanzar el primer objetivo de la temporada; ganar el Torneo Apertura, para acercarse al título nacional de la Liga 1 2026.
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