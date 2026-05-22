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Se reveló si Guillermo Viscarra dejará a Alianza Lima para irse al extranjero: "Contrato hasta..."

Se reveló el futuro de Guillermo Viscarra en Alianza Lima ante los rumores del extranjero tras no ser titular. ¿Deja Matute y se va al exterior?

Wilfredo Inostroza
Guillermo Viscarra tiene contrato hasta 2027 con Alianza Lima
Guillermo Viscarra tiene contrato hasta 2027 con Alianza Lima | Foto: Conmebol
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A poco del decisivo partido de Alianza Lima frente a Los Chankas, ha surgido información sobre una posible salida para el Torneo Clausura. Nos referimos a Guillermo Viscarra, portero titular de la selección boliviana y suplente en el cuadro blanquiazul, razón por la que se especula que estaría buscando nuevos horizontes.

Canal confirmó que transmitirá EN VIVO el partido Alianza Lima vs. Los Chankas.

PUEDES VER: ¡No es L1 MAX! Canal anuncia que transmitirá el partido Alianza Lima vs. Los Chankas por Apertura

En las últimas horas se dijo que Millonarios era uno de los clubes interesados en contar con ‘Billy’, por lo que Daniel Gonzales, agente del jugador, reveló su futuro. ¿Sigue en La Victoria o emigra a un club del exterior?

En diálogo con Infobae, el representante dejó entrever que el guardameta altiplánico respetará su vínculo con el elenco victoriano, que vence a fines de este 2026.

“Tiene contrato hasta diciembre”, dijo Gonzales, por lo que, de momento, se mantendrá en Matute y seguirá luchando por un lugar con Alejandro Duarte, quien actualmente es titular en el pórtico de los victorianos.

Guillermo Viscarra Alianza Lima

Guillermo Viscarra no es titular en Alianza Lima

Cabe señalar que Viscarra comenzó la temporada siendo titular, pero se lesionó en el partido de ida frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores en Paraguay. Luego se fue con su selección a jugar el repechaje, donde fue inicialista en ambos partidos con Bolivia.

Guillermo Viscarra y detalles sobre su contrato con Alianza Lima

Guillermo Viscarra tiene vínculo con Alianza Lima hasta el final de la presente temporada. Además, el contrato cuenta con una opción para renovar por una temporada más.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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