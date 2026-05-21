Guillermo Viscarra se luce con figura de Inglaterra en medio de su posible salida de Alianza
¿Nuevo equipo? Guillermo Viscarra analiza su salida de Alianza Lima por un fuerte motivo y ahora se lució con una figura de Inglaterra.
Alianza Lima se encuentra en un momento complicado, ya que Guillermo Viscarra estaría analizando su salida del club por falta de minutos tras ser considerado segundo arquero detrás de Alejandro Duarte. En medio de ello, el boliviano se lució junto a una figura de Inglaterra: estamos hablando de Ed Sheeran.
Guillermo Viscarra se lució con figura de Inglaterra en medio de su posible salida de Alianza Lima
Viscarra publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece con su esposa y el cantante Ed Sheeran en el gimnasio. El artista se presentó en Lima con un concierto en el Estadio Nacional.
Asimismo, 'Billy' Viscarra confirmó su presencia en el Coloso de José Díaz para disfrutar del espectáculo ofrecido por el artista nacido en Inglaterra ante todos sus fanáticos. “¡Gracias Ed por el increíble espectáculo, fue un placer conocerte!”, afirmó.
Guillermo Viscarra se tomó foto junto a Ed Sheeram
Guillermo Viscarra y su posible salida de Alianza Lima
Según pudo conocer Líbero a través de la edición impresa, Guillermo Viscarra analiza su salida al término del Torneo Apertura 2026 luego de que tuvo pocos minutos como titular en el arco.
Asimismo, el arquero boliviano ya recibió ofertas de otros clubes para que 'Blilly' pueda sumar partidos como titular y así llegar óptimo a la selección boliviana, que tiene como objetivo llegar al próximo Mundial en 2030.
Guillermo Viscarra en Alianza Lima 2026
La temporada de Guillermo Viscarra en Alianza Lima no ha sido satisfactoria, ya que solo disputó un partido de 15 posibles en la Liga 1, mientras que en la Copa Libertadores jugó uno de dos encuentros disponibles. Para el arquero de la selección boliviana, este 2026 ha sido su campaña más irregular, pues fue desplazado por su compañero Alejandro Duarte.
Ofertas
