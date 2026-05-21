- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs Damac
- Atlético Mineiro vs Cienciano
- Macará vs Alianza Atlético
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
- Ignacio Buse
- Tabla Liga 1
Chankas emitió fuerte comunicado previo al decisivo partido ante Alianza Lima: "Preocupación"
Los Chankas encendieron la previa del duelo ante Alianza Lima con un contundente comunicado en el que expresaron su 'preocupación' por este decisivo partido. ¿Qué pasó?
Cada vez está más cerca el partido entre Alianza Lima y Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, un choque en el que podría quedar definido el primer título de la temporada. En medio de la expectativa, el conjunto de Andahuaylas sorprendió al publicar un comunicado en el que expresó su 'preocupación' por este compromiso.
PUEDES VER: Definido: Se jugará la Recopa 2027 del fútbol peruano entre campeones, ¿Qué clubes se enfrentarán?
Chankas emitió importante comunicado previo al partido ante Alianza Lima
Mediante sus redes sociales, Los Chankas decidieron manifestar públicamente su inconformidad con la designación arbitral para el decisivo encuentro ante Alianza Lima en Matute, compromiso que podría resultar determinante en la pelea por el título del Torneo Apertura.
"El Club Deportivo Los Chankas CYC expresa su firme desacuerdo y profunda preocupación por la designación de la terna arbitral para el próximo encuentro, considerando la alta trascendencia deportiva del compromiso y el momento decisivo que atraviesa el Torneo Apertura", señaló la institución en su pronunciamiento oficial.
Los Chankas expresaron su rechazo por el árbitro elegido para el partido ante Alianza Lima
En concreto, el club andahuaylino mostró su rechazo a la elección de Michael Espinoza como árbitro principal del partido. Desde la interna consideran que el juez ha estado envuelto en diversos cuestionamientos por actuaciones anteriores, motivo por el cual sienten que no brinda las garantías necesarias para un encuentro de tal magnitud.
"Rechazamos la designación del señor Michael Espinoza como árbitro principal, debido a los cuestionamientos públicos existentes respecto a sus actuaciones en distintos partidos, situación que no brinda la confianza necesaria para un encuentro de esta magnitud", expresaron.
En esa misma línea, Chankas CYC exigió a la CONAR que se modifique la terna arbitral designada para el duelo ante Alianza Lima y solicitaron que se elija a un árbitro “sin cuestionamientos”. Asimismo, el club también pidió que el encargado del VAR sea un juez con categoría FIFA, argumentando que una decisión de esa magnitud ayudaría a garantizar mayor “transparencia”.
Alianza Lima vs Chankas: árbitros del partido
Esta es la terna arbitral que dispuso la CONAR para el decisivo encuentro entre Alianza Lima vs Chankas:
- Árbitro principal: Michael Espinoza
- Árbitro asistente 1: Stephen Atoche
- Árbitro asistente 2: Leonar Soto
- Cuarto árbitro: Renzo Arias
- VAR: David Huamán
- AVAR: Diego Jaimes
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90