Chankas emitió fuerte comunicado previo al decisivo partido ante Alianza Lima: "Preocupación"

Cada vez está más cerca el partido entre Alianza Lima y Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, un choque en el que podría quedar definido el primer título de la temporada. En medio de la expectativa, el conjunto de Andahuaylas sorprendió al publicar un comunicado en el que expresó su 'preocupación' por este compromiso.

Chankas emitió importante comunicado previo al partido ante Alianza Lima

Mediante sus redes sociales, Los Chankas decidieron manifestar públicamente su inconformidad con la designación arbitral para el decisivo encuentro ante Alianza Lima en Matute, compromiso que podría resultar determinante en la pelea por el título del Torneo Apertura.

"El Club Deportivo Los Chankas CYC expresa su firme desacuerdo y profunda preocupación por la designación de la terna arbitral para el próximo encuentro, considerando la alta trascendencia deportiva del compromiso y el momento decisivo que atraviesa el Torneo Apertura", señaló la institución en su pronunciamiento oficial.

Los Chankas expresaron su rechazo por el árbitro elegido para el partido ante Alianza Lima

En concreto, el club andahuaylino mostró su rechazo a la elección de Michael Espinoza como árbitro principal del partido. Desde la interna consideran que el juez ha estado envuelto en diversos cuestionamientos por actuaciones anteriores, motivo por el cual sienten que no brinda las garantías necesarias para un encuentro de tal magnitud.

"Rechazamos la designación del señor Michael Espinoza como árbitro principal, debido a los cuestionamientos públicos existentes respecto a sus actuaciones en distintos partidos, situación que no brinda la confianza necesaria para un encuentro de esta magnitud", expresaron.

En esa misma línea, Chankas CYC exigió a la CONAR que se modifique la terna arbitral designada para el duelo ante Alianza Lima y solicitaron que se elija a un árbitro “sin cuestionamientos”. Asimismo, el club también pidió que el encargado del VAR sea un juez con categoría FIFA, argumentando que una decisión de esa magnitud ayudaría a garantizar mayor “transparencia”.

Alianza Lima vs Chankas: árbitros del partido

Esta es la terna arbitral que dispuso la CONAR para el decisivo encuentro entre Alianza Lima vs Chankas: