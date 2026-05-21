Definido: Se jugará la Recopa 2027 del fútbol peruano entre campeones, ¿Qué clubes se enfrentarán?

Novedades en el fútbol peruano con la creación de la Recopa 2027. Un nuevo trofeo estará en juego, y todos los clubes estarán en busca de alcanzarlo para ampliar su palmarés. Este galardón solo lo podrán disputar los campeones del 2026, por lo que aquí te damos a conocer los detalles para los hinchas.

Recopa 2027: ¿Qué clubes se enfrentarán?

Según informó el periodista Eduardo Combe, de L1 MAX, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se confirmó que se llevará a cabo la Recopa 2027 del fútbol peruano se conoció que en el 2027 se disputará la Recopa del fútbol peruano, en la que competirán los campeones de la Liga 1 2026 y de la Copa de la Liga del mismo año. Será un solo cotejo el que otorgará este galardón al club ganador.

Se trata de una nueva manera de arrancar la temporada en el fútbol peruano, por lo que ahora las instituciones pueden proyectar sus equipos con miras a darle más alegrías a su afición con trofeos de alto nivel.

Vale aclarar que, de darse la coincidencia de que un equipo sea campeón de la Liga 1 2026 y de la Copa de la Liga 2026, el choque por el título de la Recopa 2027 se definirá con el subcampeón del nuevo certamen de la FPF.

“En 2027 se jugará la Recopa, entre los campeones de la Liga 1 y la Copa de la Liga en 2026. En caso sea el mismo equipo, será el 2ª de la Copa. El último antecedente fue en 2020, con Atlético Grau de Piura campeón.“, indicó el periodista en su cuenta de X.

Alianza Lima está cerca de lograr el Apertura y va por la Liga 1 2026. Accedería a la Recopa.

De esta manera, los grandes clubes como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, entre otros, lucharán por quedarse con todos los trofeos del 2026 y así iniciar con pie derecho el 2027 con la obtención de la Recopa. Quedará por verse cómo se concreta la creación de esta definición, la cual no tiene sede definida ni horarios aprobados por el ente máximo de nuestro balompié.