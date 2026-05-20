Alianza Lima puede perder a seleccionado para el inicio del Torneo Clausura: "Recibió propuestas"

Alianza Lima está a solo un paso de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules dependen de sí mismos para lograrlo e incluso un empate ante Los Chankas les daría el primer título. Por ello, ya empezaron las gestiones para el Clausura, aunque se conoció que una de sus figuras puede salir tras recibir ofertas.

Alianza Lima puede perder a seleccionado para el inicio del Torneo Clausura

Se trata de Guillermo Viscarra, quien ha tenido un rol secundario en esta temporada con Alianza Lima, tras perder el puesto de titular ante Alejandro Duarte. En ese contexto, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el golero íntimo no está del todo contento con esta situación.

El Billy ha jugado muy poco en este Torneo Apertura y el panorama parece difícil de cambiar. En ese sentido, se conoció que ya recibió propuestas de otros clubes que buscan potenciar su plantel con sus servicios.

Guillermo Viscarra puede dejar Alianza Lima ante la falta de minutos.

Sin embargo, el portero de la selección de Bolivia ha tomado la decisión de analizar su futuro una vez que finalice el primer campeonato del año. Recién, con el Apertura finalizado, empezará a escuchar ofertas para dejar al cuadro victoriano antes del inicio del Torneo Clausura. Cabe señalar que su contrato con Alianza Lima finaliza al término de esta temporada.

Guillermo Viscarra y sus números en Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Guillermo Viscarra ha tenido una participación nula con la escuadra blanquiazul, ya que tan solo suma un partido bajo los tres palos. Recordemos que el golero sufrió una lesión a inicios de año y su lugar tuvo que ser ocupado por Alejandro Duarte.

Además, estuvo ausente en varios partidos, ya que integró la concentración de la selección de Bolivia en el repechaje que terminó perdiendo ante Irak.