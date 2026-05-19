¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón en el Al Nassr vs Damac?

Pese a que empató ante Al-Hilal, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo aún puede salir campeón en la Liga Profesional de Arabia Saudita. Revisa aquí qué necesita.

Gary Huaman
Cristiano Ronaldo aún puede salir campeón con Al-Nassr en la Liga Profesional de Arabia Saudita.
Entramos en la recta final de la Liga Profesional de Arabia Saudita. Tras sufrir un agónico empate ante Al-Hilal, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo aún puede coronarse en el torneo local, pues jugará como local ante Damac, mientras que el cuadro de Karim Benzema será visitante frente a Al Fayha. En la siguiente nota te contaremos qué necesita el 'Bicho' para conseguir su primer título oficial en el continente asiático.

Para ser campeón sin depender de otros resultados, Al-Nassr de Cristiano Ronaldo debe ganar su partido. A continuación, te dejamos los tres escenarios posibles:

  • Si Al-Nassr GANA: Se corona automáticamente al llegar a 86 puntos y vuelve a ganar la liga después de varios años de sequía.
  • Si Al-Nassr EMPATA: Necesita que Al-Hilal no gane su partido ante Al Fayha. Si Al-Nassr empata y Al-Hilal gana, ambos quedarían con 84 puntos.
  • Si Al-Nassr PIERDE: Solo sería campeón si Al-Hilal también pierde o empata. Si el equipo de Cristiano pierde y Al-Hilal gana, el título se iría para el equipo de Neymar y compañía por un solo punto.

Es preciso resaltar que, en Arabia Saudita, el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos, y en esta temporada Al-Hilal tiene la ventaja (ganó 3-1 en la ida y empató 1-1 en la vuelta). Por lo tanto, un empate es muy arriesgado.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional de Arabia Saudita

POSICIÓNEQUIPOPJDFPUNTOS
1Al Nassr336083
2Al Hilal335781

¿Cuándo juegan Al-Nassr vs Damac?

El partido entre Al-Nassr vs Damac se llevará a cabo este jueves 21 de mayo a la 1.00 p. m. (hora peruana) en el King Saud University Stadium, en Riad.

AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

