¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón en el Al Nassr vs Damac?
Entramos en la recta final de la Liga Profesional de Arabia Saudita. Tras sufrir un agónico empate ante Al-Hilal, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo aún puede coronarse en el torneo local, pues jugará como local ante Damac, mientras que el cuadro de Karim Benzema será visitante frente a Al Fayha. En la siguiente nota te contaremos qué necesita el 'Bicho' para conseguir su primer título oficial en el continente asiático.
Para ser campeón sin depender de otros resultados, Al-Nassr de Cristiano Ronaldo debe ganar su partido. A continuación, te dejamos los tres escenarios posibles:
- Si Al-Nassr GANA: Se corona automáticamente al llegar a 86 puntos y vuelve a ganar la liga después de varios años de sequía.
- Si Al-Nassr EMPATA: Necesita que Al-Hilal no gane su partido ante Al Fayha. Si Al-Nassr empata y Al-Hilal gana, ambos quedarían con 84 puntos.
- Si Al-Nassr PIERDE: Solo sería campeón si Al-Hilal también pierde o empata. Si el equipo de Cristiano pierde y Al-Hilal gana, el título se iría para el equipo de Neymar y compañía por un solo punto.
Es preciso resaltar que, en Arabia Saudita, el primer criterio de desempate son los enfrentamientos directos, y en esta temporada Al-Hilal tiene la ventaja (ganó 3-1 en la ida y empató 1-1 en la vuelta). Por lo tanto, un empate es muy arriesgado.
Tabla de posiciones de la Liga Profesional de Arabia Saudita
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1
|Al Nassr
|33
|60
|83
|2
|Al Hilal
|33
|57
|81
¿Cuándo juegan Al-Nassr vs Damac?
El partido entre Al-Nassr vs Damac se llevará a cabo este jueves 21 de mayo a la 1.00 p. m. (hora peruana) en el King Saud University Stadium, en Riad.
