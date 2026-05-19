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Al Nassr vs Damac: fecha, hora y dónde ver la posible coronación de Cristiano Ronaldo en Liga Saudí

Al Nassr vs Damac se enfrentarán en un encuentro decisivo por la última fecha de la Liga Saudí. Conoce la fecha, hora y canal de transmisión para el posible título de Cristiano Ronaldo.

Angel Curo
Al Nassr vs Damac se enfrentan en la última oportunidad de Cristiano Ronaldo para campeonar.
Al Nassr vs Damac se enfrentan en la última oportunidad de Cristiano Ronaldo para campeonar. | Composición: Líbero
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Llegó el momento de la verdad. Al Nassr afrontará uno de sus encuentros más importantes con Cristiano Ronaldo como gran protagonista. El cuadro del astro portugués se enfrentará a Damac en la última fecha de la Liga Saudí con la obligación de conseguir los tres puntos para coronarse campeón, especialmente tras perder el título de la AFC Champions League 2 ante Gamba Osaka. Conoce los detalles de la última oportunidad que tendrá el ‘Bicho’ de ser campeón en Arabia Saudita.

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¿Cuándo juegan Al Nassr vs Damac por la última fecha de la Liga Saudí?

El enfrentamiento entre Al Nassr vs Damac está programado para disputarse este jueves 21 de mayo, en la última jornada de la Liga Saudí. Este encuentro se jugará en Alawwal Park y tendrá el atractivo de la gran posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo levantar su primer título en Arabia Saudita.

AL Nassr vs Damac

AL Nassr ya se mentaliza en el partido ante Damac

¿A qué hora juega Al Nassr vs Damac en la posible coronación de Cristiano Ronaldo?

Estos son los horarios confirmados para ver el posible campeonato de Cristiano Ronaldo en el partido entre Al Nassr vs Damac por la última jornada de la Liga Saudí.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 2:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 3:00 p. m.
  • México y Centroamérica: 12:00 m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 2:00 p. m.
  • España: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Al Nassr vs Damac por la Liga Saudí?

El partido decisivo entre Al Nassr vs Damac contará con la transmisión EN VIVO por la señal de Fox Deportes. Del mismo modo, este partido se podrá ver ONLINE por la app de Fox One.

  • Brasil: BandSports, Zapping, Claro TV Plus, Canal GOAT, Sky Plus y Vivo Play.
  • Puerto Rico: Fox Sports 2, Fox Deportes y NAICOM.
  • España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.
  • Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, Fox Deportes, Fox Sports App y Fox One.

¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón con Al Nassr?

El Al Nassr con Cristiano Ronaldo a la cabeza depende de sí mismo para coronarse campeón de la Liga Saudí. Para ello, primero deberá vencer a Damac en la última jornada y no depender de otros resultados.

Sin embargo, si empata, deberá esperar que Al Hilal no gane su partido para ser campeón. En caso de que Al Nassr pierda ante Damac, el equipo de CR7 deberá esperar que Al Hilal también pierda ante Al Feiha.

Al Nassr, Cristiano Ronaldo

Al Nassr de Cristiano Ronaldo perdió el título de la AFC Champions League 2 ante Gamba Osaka.

Últimos partidos de Al Nassr

  • 21/01/2026 | Damac 1-2 Al Nassr
  • 22/04/2025 | Damac 2-3 Al Nassr
  • 29/11/2024 | Al Nassr 2-0 Damac
  • 05/04/2024 | Damac 0-1 Al Nassr
  • 21/10/2023 | Al Nassr 2-1 Damac
Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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