¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón en el Al Nassr vs Al Hilal?
Al Nassr enfrentará a Al Hilal este martes por la fecha 32 de la Liga Profesional de Arabia Saudita y Cristiano Ronaldo tiene muchas chances de gritar campeón.
Cristiano Ronaldo está a tan solo 90 minutos de conquistar su primer título profesional de la Liga Profesional de Arabia Saudita. Sucede que este martes 12 de mayo, Al Nassr y Al Hilal se medirán por la jornada 32 del torneo local y el equipo del portugués marcha en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que el cuadro de Karim Benzema está en segundo lugar. A continuación, revisa los resultados que necesita el ‘Bicho’ para ser campeón.
¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo en el Al Nassr vs. Al Hilal para ser campeón?
Debido a que al equipo de Cristiano Ronaldo solo le quedan dos fechas, incluida esta, y al cuadro de Karim Benzema le restan tres, incluida esta, el margen de error es mínimo para el Al Nassr. Estos son los resultados que necesita frente al Al Hilal para ser campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudita:
- Si Al Nassr gana: Llegaría a 85 puntos. Le sacaría ocho puntos de ventaja al Al Hilal, al que le quedarían dos partidos por jugar, con 6 puntos en disputa. En este escenario, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se coronaría campeón matemáticamente en el enfrentamiento directo.
- Si empatan: Al Nassr llega a 83 puntos. Al Hilal llegaría a 78, con dos partidos por jugar y 6 puntos posibles. Al Nassr tendría que ganar su último partido y esperar que Al Hilal tropiece en al menos uno de sus juegos restantes.
- Si Al Nassr pierde: Se queda con 82 puntos y Al Hilal sube a 80, con un partido menos. Al Hilal pasaría a depender de sí mismo para ser campeón si gana sus compromisos restantes.
Al Nassr vs Al Hilal juegan en el King Saud University Stadium.
Calendario de partidos restantes para Al Nassr y Al Hilal
Fixture de Al Nassr
- Jornada 32: vs. Al Hilal (12 de mayo) - local
- Jornada 34: vs. Damac FC (20 de mayo) - visitante
Fixture de Al Hilal
- Jornada 32: vs. Al Nassr (12 de mayo) - visitante
- Jornada 33: vs. Al Tai (fecha por confirmar) - local
- Jornada 34: vs. Al Wehda (20 de mayo) - visitante
¿Cuándo juegan Al Nassr vs. Al Hilal por la Liga Profesional de Arabia?
El clásico entre Al Nassr y Al Hilal por la fecha 32 de la Liga Profesional de Arabia Saudita se jugará este martes 12 de mayo en el King Saud University Stadium, en Riad.
¿A qué hora juegan Al Nassr vs. Al Hilal por la Liga Profesional de Arabia?
El duelo entre Al Nassr y Al Hilal está pactado para empezar a la 1.00 p. m. (hora peruana) y 3.00 p. m. (hora argentina).
