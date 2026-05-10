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Al Nassr vs Al Hilal por Liga Saudí: fecha, hora y canal del duelo entre Cristiano Ronaldo y Benzema
Este martes 12 de mayo, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema se volverán a ver las caras en una nueva edición del partido entre Al Nassr y Al Hilal.
Este martes 12 de mayo se vivirá un partidazo entre Al Nassr FC vs Al Hilal, por la Liga Saudí. El encuentro será especial, ya que marcará un nuevo reencuentro entre los exjugadores del Real Madrid, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, dos futbolistas que dejaron huella en la liga española.
Para este duelo, Cristiano Ronaldo buscará seguir marcando goles, ya que el atacante portugués suma 971 tantos oficiales e irá en busca de una nueva anotación que le permita acercarse a la histórica cifra de los mil goles. A continuación, la programación de este partidazo.
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¿Cuándo Al Nassr vs Al Hilal por Liga Saudí?
Este encuentro se realizará este martes 12 de mayo en el King Saud University Stadium, que cuenta con una capacidad para 26.100 espectadores.
Así luce el King Saud University Stadium
¿A qué hora juegan Al Nassr vs. Al Hilal por la Liga Saudí?
Para ver el enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Benzema, lo podrás hacer desde la 1.00 p. m. (hora peruana). A continuación, la programación para otros países.
- Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.
- México: 12.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.
- Argentina, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.
¿En qué canal se puede ver Al Nassr vs. Al Hilal por la Liga Saudí?
Para ver este partido desde Estados Unidos, podrás hacerlo a través de la señal de Fox Deportes y mediante streaming en la aplicación de Fox Sports App.
Posibles alineaciones para Al Nassr vs. Al Hilal por la Liga Saudí
Para este encuentro Al Nassr, saldría al terreno de juego con un clásico 4-4-2, donde la ofensiva estaría comandada por Cristiano Ronaldo y Joao Félix.
- Bento, Yahya, Martinez, Al-Amri,Al Ghanam, Mané, Brozovic, Alkhaibari, Ghareeb,Ronado, Félix
Por su parte, Al Hilal presentaría un esquema más poblado en el medio campo, con un 4-2-3-1, que buscará generar ocasiones desde las bandas y que tiene como referencia en el ataque el astro francés.
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