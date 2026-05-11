Al Nassr vs Al Hilal EN VIVO por la Liga Profesional Saudí: hora y dónde ver Cristiano Ronaldo

Al Nassr vs. Al Hilal se enfrentan este martes 12 de mayo por la fecha 32 de la Liga Profesional Saudí. Este partido se realizará en el King Saud University Stadium y reunirá a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. El duelo iniciará a la 1.00 p. m. de Perú y te contamos todos los detalles del clásico.

Cristiano Ronaldo está a un paso de lograr su primer título de la Liga Profesional Saudí con Al Nassr. El astro portugués lidera el proyecto que está cerca de alcanzar la gloria. Esto entusiasma a los hinchas.

Al Nassr entrenó con miras al partido contra Al Hilal.

Al Nassr es líder con 82 puntos; sin embargo, el equipo de Karim Benzema, Al Hilal, lo sigue de cerca con 77 unidades. Por ello, el conjunto de CR7 tiene que lograr la victoria para ampliar la diferencia con el exequipo de Carrillo.

Para el derbi, el entrenador Jorge Jesús tendrá más de un dolor de cabeza para cubrir las ausencias de Ali Al Hassan y Angelo Gabriel, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones.

Karim Benzema se volverá a encontrar con su amigo Cristiano Ronaldo.

Al Hilal también tiene bajas importantes. Hamad Al Yami sufrió una rotura de ligamento cruzado y el senegalés Kalidou Koulibaly no está en su mejor estado físico. Yusuf Aktashikic se perfila como el reemplazo del defensor en el derbi.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. Al Hilal?

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (hora del Este), 1.00 p. m. (hora del Centro), 12.00 p. m. (hora de la Montaña) y 11.00 a. m. (hora del Pacífico).

¿Dónde juega Al Nassr vs. Al Hilal?

Este partido entre Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, y Al Hilal será televisado en vivo por Onefootball. Si te encuentras en Estados Unidos, el duelo estará disponible por FOX Deportes.

Al Nassr vs. Al Hilal: historial

En total, Al Nassr y Al Hilal han disputado 179 partidos:

Al Hilal: 72 victorias

Empates: 45 partidos

Al Nassr: 61 victorias

Al Nassr vs. Al Hilal: últimos resultados

Al Hilal 3-1 Al Nassr

Al Hilal 1-3 Al Nassr

Al Nassr 1-1 Al Hilal

Al Hilal 4-1 Al Nassr

Al Hilal 1-1 Al Nassr (Al Hilal ganó 5-4 en penales)

Al Nassr 1-1 Al Hilal

Al Nassr vs. Al Hilal: apuestas y pronósticos

Apuestas Al Nassr Empate Al Hilal Betsson 2.28 3.55 2.78 Betano 2.37 3.45 2.95 Bet365 2.20 3.50 2.60 1xBet 2.32 3.32 2.96 CoolBet 2.30 3.85 2.80 DoradoBet 2.25 3.75 2.80

Para las principales casas de apuestas, Al Nassr tiene una ligera ventaja y parte como favorito. Sin embargo, este duelo se perfila como uno de los más equilibrados de la temporada.