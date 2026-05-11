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Partidos de hoy EN VIVO, martes 12 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Desde el Al Nassr vs Al Hilal por el título de la Liga Profesional de Arabia Saudita hasta varios encuentros por LaLiga. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.
¡Se vienen unos tremendos encuentros! Este martes 12 de mayo se llevarán a cabo duelos por las principales ligas del exterior, como por ejemplo LaLiga de España, Copa de Brasil, playoffs de la Liga de Colombia y el Al Nassr vs Al Hilal con Cristiano Ronaldo. Acá podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Partido
|Horario
|Canal
|Celta de Vigo vs Levante
|12.00 p. m.
|DSports y DGO
|Real Betis vs Elche
|1.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Osasuna vs Atlético Madrid
|2.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Liga Profesional de Arabia Saudí
|Partido
|Horario
|Canal
|Al Kholood vs Al Okhdood
|11.20 a. m.
|Bet365
|Al Nassr vs Al Hilal
|1.00 p. m.
|Bet365
Partidos de hoy por Liga de Argentina Playoffs
|Partido
|Horario
|Canal
|Belgrano vs Unión Santa Fe
|5.00 p. m.
|TyC Sports y ESPN Premium
|Argentinos Jrs vs Huracán
|7.30 p. m.
|Disney+ y TNT Sports
Partidos de hoy por Copa de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Internacional vs Athletic Club
|5.30 p. m.
|Prime Video
|Cruzeiro vs Goiás
|7.30 p. m.
|SporTV
|Fluminense vs Operario
|7.30 p. m.
|DSports
Partidos de hoy por Torneo de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Nacional vs Inter
|6.20 p. m.
|RCN
|Santa Fe vs América de Cali
|8.30 p. m.
|RCN
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