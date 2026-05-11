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Partidos de hoy EN VIVO, martes 12 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Desde el Al Nassr vs Al Hilal por el título de la Liga Profesional de Arabia Saudita hasta varios encuentros por LaLiga. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.

Gary Huaman
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este martes 12 de mayo.
Revisa la agenda de los partidos que se jugarán este martes 12 de mayo. | Foto: composición Líbero
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¡Se vienen unos tremendos encuentros! Este martes 12 de mayo se llevarán a cabo duelos por las principales ligas del exterior, como por ejemplo LaLiga de España, Copa de Brasil, playoffs de la Liga de Colombia y el Al Nassr vs Al Hilal con Cristiano Ronaldo. Acá podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Cristiano Ronaldo lleva anotados 971 goles en su carrera profesional.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón en el Al Nassr vs Al Hilal?

Partidos de hoy por LaLiga de España

PartidoHorarioCanal
Celta de Vigo vs Levante12.00 p. m.DSports y DGO
Real Betis vs Elche1.00 p. m.ESPN 5 y Disney+
Osasuna vs Atlético Madrid2.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Liga Profesional de Arabia Saudí

PartidoHorarioCanal
Al Kholood vs Al Okhdood11.20 a. m.Bet365
Al Nassr vs Al Hilal1.00 p. m.Bet365

Partidos de hoy por Liga de Argentina Playoffs

PartidoHorarioCanal
Belgrano vs Unión Santa Fe5.00 p. m.TyC Sports y ESPN Premium
Argentinos Jrs vs Huracán7.30 p. m.Disney+ y TNT Sports

Partidos de hoy por Copa de Brasil

PartidoHorarioCanal
Internacional vs Athletic Club5.30 p. m.Prime Video
Cruzeiro vs Goiás7.30 p. m.SporTV
Fluminense vs Operario7.30 p. m.DSports

Partidos de hoy por Torneo de Colombia

PartidoHorarioCanal
Atlético Nacional vs Inter6.20 p. m.RCN
Santa Fe vs América de Cali8.30 p. m.RCN
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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