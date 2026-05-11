Partidos de hoy EN VIVO, martes 12 de mayo: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

¡Se vienen unos tremendos encuentros! Este martes 12 de mayo se llevarán a cabo duelos por las principales ligas del exterior, como por ejemplo LaLiga de España, Copa de Brasil, playoffs de la Liga de Colombia y el Al Nassr vs Al Hilal con Cristiano Ronaldo. Acá podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por LaLiga de España

Partido Horario Canal Celta de Vigo vs Levante 12.00 p. m. DSports y DGO Real Betis vs Elche 1.00 p. m. ESPN 5 y Disney+ Osasuna vs Atlético Madrid 2.30 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por Liga Profesional de Arabia Saudí

Partido Horario Canal Al Kholood vs Al Okhdood 11.20 a. m. Bet365 Al Nassr vs Al Hilal 1.00 p. m. Bet365

Partidos de hoy por Liga de Argentina Playoffs

Partido Horario Canal Belgrano vs Unión Santa Fe 5.00 p. m. TyC Sports y ESPN Premium Argentinos Jrs vs Huracán 7.30 p. m. Disney+ y TNT Sports

Partidos de hoy por Copa de Brasil

Partido Horario Canal Internacional vs Athletic Club 5.30 p. m. Prime Video Cruzeiro vs Goiás 7.30 p. m. SporTV Fluminense vs Operario 7.30 p. m. DSports

Partidos de hoy por Torneo de Colombia