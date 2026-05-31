Colombia vs Costa Rica: alineaciones, hora y dónde ver amistoso internacional de fecha FIFA

No te pierdas el emocionante partido amistoso entre las selecciones de Colombia vs. Costa Rica por la fecha FIFA, previo al inicio del Mundial 2026, este lunes 1 de junio. El encuentro se llevará a cabo en El Campín de Bogotá desde las 18.00 horas de Perú y Colombia, y contará con transmisión de Gol Caracol TV. Te contamos todos los detalles.

Los 'cafeteros' quieren dar la hora en la Copa del Mundo y vienen preparándose de la mejor manera, por lo que ahora se despedirán de su hinchada en este apasionante encuentro. Dentro de poco compartirán el Grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, donde clasifican directamente los dos primeros lugares.

Por su parte, Costa Rica quiere lavarse la cara luego de haber quedado eliminada en una de las clasificatorias más accesibles de la historia de la Concacaf. El cuadro centroamericano no estará presente en el Mundial, pero buscará conseguir una victoria ante una de las mejores selecciones del momento, sobre todo en la Conmebol.

¿A qué hora juega Colombia vs. Costa Rica?

Te dejamos el horario según tu país:

Costa Rica: 15.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 16.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 17.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 18.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Costa Rica?

La transmisión del partido entre Colombia vs. Costa Rica será mediante la señal de Gol Caracol TV, Canal RCN y Repretel. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todas las incidencias y los goles del encuentro amistoso de fecha FIFA, previo al inicio del Mundial 2026.

Colombia vs. Costa Rica: posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Fernán Faerron, Jorkaeff Azofeifa; Orlando Galo, Cristoper Núñez, Luis Flores; Manfred Ugalde, Josimar Alcocer y Álvaro Zamora.

Convocados de Colombia

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Déiver Machado (FC Nantes), Johan Mojica (Mallorca)

Mediocampistas: Gustavo Puerta (Racing de Santander), James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Richard Ríos (Benfica), Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Portilla (Paranaense).

Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Suárez (Sporting), Jhon Córdoba (Krasnodar), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Juan Camilo Hernández (Real Betis)

Convocados de Costa Rica

Arqueros: Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira.

Defensores: Aarón Salazar, Darril Araya, Fernán Faerron, Farbon Samadian, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, John Ruiz, Joseth Peraza y Shawn Johnson.

Mediocampistas: Andrey Soto, Cristopher Núñez, Gian Mauro Morera, Luis Flores, Orlando Galo y Sebastián Padilla.

Delanteros: Álvaro Zamora, Carlos Mora, Josimar Alcocer, Manfred Ugalde y Orlando Sinclair

¿En qué estadio juega Colombia vs. Costa Rica?

El partido amistoso de fecha FIFA se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en la localidad de Teusaquillo, centro-occidente de Bogotá. Este recinto deportivo es el más grande de dicha ciudad y cuenta con capacidad para albergar hasta 39 mil espectadores.