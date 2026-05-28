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Neymar volvió a encender las alarmas en Brasil tras sufrir nueva lesión previo al Mundial 2026
Se confirmó que Neymar presenta una nueva lesión previa a los amistosos que iba a disputar Brasil, lo que pone en duda su debut en el Mundial 2026.
Neymar Jr volvió a ser noticia en Brasil luego de que se uniera el último miércoles a la concentración de la selección brasileña con miras al Mundial 2026. Sin embargo, una vez más el destino tuvo otros planes para el astro, pues fue sometido a pruebas médicas y a una resonancia para aclarar el panorama sobre la lesión que presenta.
De acuerdo con los resultados ofrecidos por la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ‘Ney’ fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la región del gemelo y estará de baja entre “dos y tres semanas”. Pese a ello, no abandonará la concentración con la selección.
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¿Qué partidos se perderá Neymar?
De acuerdo con la información proporcionada por el periodista internacional Fabrizio Romano, el jugador de Santos FC se perderá los partidos amistosos y todo parece indicar que no estará en el debut de Brasil ante Marruecos por la Copa del Mundo. “Ney se perderá los partidos amistosos previos a la Copa del Mundo y podría perderse el partido inaugural contra Marruecos”.
Información sobre Neymar
Por su parte, Rodrigo Lasmar, médico de la CBF, dio más detalles sobre esta lesión en una reciente conferencia de prensa. "Ayer Neymar se hizo todas las pruebas médicas, que terminararon con una resonancia magnética que terminó con una lesión de grado dos en la pantorrilla, no solo un edema. Se espera que en dos o tres semanas esté recuperado", declaró el doctor.
Rodrigo Lasmar dio detalles sobre la lesión de Neymar
Próximos partidos de la selección brasileña
- Amistosos Internacionales | 31.05 | 4.30 p. m. | Brasil vs. Panamá
- Amistosos Internacionales | 06.06 | 5.00 p. m. | Brasil vs. Egipto
- Mundial 2026 | 13.06 | 5.00 p. m. | Brasil vs. Marruecos
- Mundial 2026 | 19.06 | 7.30 p. m. | Brasil vs. Haití
- Mundial 2026 | 24.06 | 5.00 p. m. | Escocia vs. Brasil
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